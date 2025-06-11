快訊／南韓李在明政府釋善意　「暫時停止」對北韓心戰廣播！

▲南韓李在明政府，決定指示軍方停止向北韓進行「心戰廣播」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明上周宣誓就職後，決定率先向北韓（朝鮮）釋出善意！根據《韓聯社》最新消息，稍早南韓軍方決定停止在邊境向北韓實施心戰廣播。南韓軍方關係人士透露，這是來自上級所做出的決定。

報導指出，李在明在代表共同民主黨競選總統時，就曾經多次表態，為了緩解韓半島（朝鮮半島）緊張情勢，承諾在當選後停止對北韓實施心戰廣播。如今，李在明在當選、宣誓就職一周後，便正式執行此項決定。

李在明當選總統後，南韓統一部9日呼籲脫北者相關公民團體能夠停止向北韓空飄氣球，此次隨著軍方暫時停止向北韓實施心戰廣播，先後執行有機會緩解兩韓情勢的舉措，外界解讀為是為了和北韓進行對話而鋪路。

據悉，2024年6月，時任南韓總統尹錫悅時隔6年再度重啟對北韓心戰廣播，而引發尹錫悅政府向北韓展現強硬態度的原因，為北韓多次向南韓空飄穢物氣球，甚至氣球還飄到南韓總統辦公室，而北韓則聲稱是南韓政府縱容脫北者公民團體向北韓空飄氣球所致。

在南韓重啟心戰廣播後，北韓也在邊境以擴音設備播放噪音，導致南韓京畿道坡州一帶的居民被吵得難以入眠、身心靈受影響。

不過，此次南韓軍方可能是「暫時中斷」對北韓的心戰廣播，藉此來觀察北韓是否會跟著停止向南韓居民實施噪音廣播。南韓軍方以此來暗示北韓，一旦北韓尚未停止對南韓播放噪音，則未來南韓仍有可能重啟心戰廣播。