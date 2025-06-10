日本將徵收「育兒支援金」遭批單身稅　官員發聲

▲日本明年4月起將徵收「兒童．育兒支援金」。（示意圖，Pexels提供）

圖文／鏡週刊

日本明年4月起將徵收「兒童．育兒支援金」，該費用被大量日本網友批評為針對單身者的「單身稅」，不過，兒童政策擔當大臣三原順子今（10日）駁斥，稱將育兒支援金稱作單身稅是錯誤的說法。

根據《TBS NEWS DIG》報導，作為日本少子化對策之一，明年4月起將實施「兒童・育兒支援金制度」，將從每位國民的醫療保險費中，平均每月徵收250至450日圓（約新台幣52至94元），徵收而來的金額將用在擴充兒童津貼、支援孕婦等政策。

因為這項政策主要受益者為育兒族群，而單身者難以受惠卻也須承擔費用，因此日本社群媒體上出現大量批評其為「單身稅」的發文。

對此，兒童政策擔當大臣三原順子今強調，受益於此政策的孩子們長大後，就是支撐整體社會的一份子，因此，該支援金是面向所有世代的制度，而非專門加重單身人士負擔。

不過三原也表達歉意，指出少子化對策不僅僅是為了有孩子的人，而是支撐整個社會保障的制度，「所有人都能從中受益—未能充分傳達這一點，這是我們必須坦率反省的地方。」



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