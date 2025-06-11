北韓美女淪禁臠！檢察官「日夜偵訊」鬼畜性侵　5年後遭殘忍殺害

▲北韓一名年僅20多歲的美麗女性，淪為檢察官的性玩物。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）又爆出駭人聽聞的慘案！咸鏡北道清津一名年僅20多歲的女性經營地下外幣兌換業務，然而卻因此被檢察官抓到把柄，日以繼夜遭到對方長年以來施以殘忍不堪的性剝削，種種鬼畜行徑令她身心崩潰，最後決定與另名男性結婚，豈料此舉卻激怒檢察官，遭到對方殺害。

根據《Daily NK》日文版，北韓咸鏡北道消息人士透露，清津一名年僅20多歲的年輕女性本身經營地下外幣兌換業務，因為姣好的五官、亮麗的外型而獲得「美女社長」的稱號，豈料卻因此被抓到把柄，成為男性檢察官深夜時分用來發洩慾望的玩物。

報導指出，在北韓被當地民眾視為「庶民之敵」的官員，除了國家保衛省的秘密警察，還有司法機關內的檢察官，民眾長期以來不信任北韓國內的司法體制，而因北韓民眾普遍不信任國內發行的貨幣，因此經常透過黑市換匯成美元、人民幣進行儲蓄。

不過，北韓政府將物價飆漲的原因歸咎給黑市未經允許的兌換外幣行為，因此開始大肆鎮壓，導致該名清津的年輕女性A某淪為男性檢察官B某濫用公權力、日夜「審訊」的對象，召喚A女到偵訊室內接受各種調查，實則是要求各種形式的「賄賂」，然而A女卻無力反抗，只能含淚縱容對方在性方面的鬼畜剝削行徑長達5年。

今年4月，A女再也無法吞忍性剝削，因此決定嫁給另外一名男子，結束這段孽緣和噩夢，但當檢察官B某得知後卻盛怒難平，竟然趁深夜傳喚A女，接著再以鈍器暴力毆打猛擊，使A女當場一命嗚呼。

由於再也無法忍受政府官員敲詐民眾的行徑，A女遭虐死的案件在當地社會迅速傳開，清津許多民眾都感到相當氣憤，感概社會根本「毫無王法」，並質疑，「連檢察官都能殺人，那麼老百姓還能相信誰」，而A女的母親則血淚控訴，「兇手還活著，根本太荒謬了」。

然而，B姓檢察官妻子的娘家勢力太過龐大，因此許多人認為最終他可能會逃過死刑、僅接受輕判了事。