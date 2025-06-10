南韓總統確定「回歸青瓦台」！李在明編259億　從這天起不對外開放

▲南韓總統辦公室將確定重新遷回青瓦台。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明宣誓就職後，是否決定將總統辦公室遷回青瓦台，成為備受關注的議題。對此，先前李在明曾表態，當選後會優先遷回青瓦台，之後再來思考在世宗市興建總統辦公室的議題。最新消息，李在明今（10）日已編列並通過259億韓元的預算，做為遷回青瓦台的費用，從8月起青瓦台將暫停對外開放。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人姜由楨10日在例行簡報會議上透露，為了讓國家系統回歸正常，李在明10日在國務會議上編列並通過259億韓元（約新台幣5.6億元）的預備費用，用來將總統辦公室遷回青瓦台，該費用僅為尹錫悅將總統辦公室從青瓦台遷至首爾龍山時的69%，等於節省119億韓元。

姜由楨強調，「將總統辦公室遷回青瓦台的相關工程，將採公正且透明的方式，選定相關的業者執行，至於辦公室的分配則以強化溝通為目的。相關工程將儘量在周末或公休日進行。同時，為了讓回歸工程能順利進行，將會調整青瓦台對外開放的時間。」

青瓦台財團發佈公告，表示現行對外開放民眾參觀的模式，將會維持至下個月的14日（7月14日），而7月16至31日則是調整預約參觀人員數和參觀路徑，至於從8月1日起則是暫時停止對外開放民眾參觀，直到總統辦公室遷回青瓦台的工程結束後，才會重新公告開放參觀的相關資訊。

至於預備費用是否包含整修與民館、以及李在明回歸青瓦台後是否將與民館當作辦公室使用？南韓總統辦公室相關人士回應，現階段仍難以對外公開。