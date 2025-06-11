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洗髮精「1添加物」害禿頭！醫曝「產業秘密」：標榜天然恐更危險

柯博桓指出，洗髮精裡的防腐劑可能讓頭皮屏障功能受損，導致掉髮情況惡化。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲醫師提醒，洗髮精中的防腐劑，可能會造成頭皮發炎、掉頭髮。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

有些人明明沒有家族禿頭史，卻常在家裡發現大量掉髮，皮膚科醫師柯博桓就解釋，問題可能不是來自於壓力或荷爾蒙，而是洗髮精裡的防腐劑所致，「許多標榜『天然』、『溫和』的洗髮產品……反而添加了更多隱形防腐劑」。

最近是否有掉髮變嚴重的困擾，或是家族沒有禿頭史，卻發現家裡處處有掉落的頭髮？皮膚科醫師柯博桓提醒，這可能不是壓力或荷爾蒙的問題，而是天天使用的洗髮精作祟。

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柯博桓日前在臉書粉專撰文道，一般市售洗髮精中，至少含有3至5種不同的防腐劑，最常見的包括對羥基苯甲酸酯（Parabens）、甲基異噻唑啉酮（MIT）、二甲醇胺（DEA）等等，這些成分能有效防止產品變質發霉，延長保存期限，同時也是強力的「頭皮刺激物」，會破壞頭皮的天然微生物平衡，導致頭皮屏障功能受損。

柯博桓表示，洗髮精防腐劑的危害是通過累積效應才慢慢顯現，很多人使用某款洗髮精後，起初還感覺很好，幾個月後卻發現頭髮狀況急劇惡化，「更不幸的是，一旦毛囊受損，即使立即停用問題產品，恢復期也至少需要3至6個月」。

柯博桓指出，防腐劑是已知的強過敏原，特別是MIT和甲醛釋放劑類防腐劑，當頭皮對這些物質產生過敏反應時，會引發一連串惡性循環，首先是頭皮發炎、瘙癢，頭皮受傷後，免疫細胞湧入，釋放更多發炎因子；這些發炎因子干擾毛囊正常生長週期，迫使頭髮提前進入脫落期，「許多人誤以為是頭皮屑問題，使用更強效的抗屑洗髮精，結果裡面含有更高濃度的防腐劑，問題變得更加嚴重！」

「為什麼這麼危險的成分還廣泛存在於洗髮產品中？因為它們便宜又有效。」柯博桓透露，一瓶洗髮精的防腐成本往往不到1元，卻能讓產品在各種環境下保存2至3年不變質，而許多標榜「天然」、「溫和」的洗髮產品，為了彌補去除硫酸鹽後細菌易生長的問題，反倒添加了更多隱形防腐劑，而這也是「不為人知的產業秘密」。

對此，柯博桓建議，若發現自己掉髮情況嚴重，可以嘗試使用真正低防腐劑或無防腐劑的洗髮產品，「別被漂亮包裝和香氣迷惑，有時最簡單的配方反而是對頭皮最友善的選擇」。

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