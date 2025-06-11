以為是羅丹雕塑複製品…擺在鋼琴上多年　拍出近3000萬

▲一件被誤認為羅丹贗品的雕刻，拍出2900萬元。（圖／翻攝Rouillac網站）

圖文／CTWANT

現代雕刻之父羅丹（Auguste Rodin）的一件雕塑作品，消失了120年後現身，它曾被認為是複製品，被放在住家的鋼琴上多年，近日在拍賣會上以98.4萬美元（約新台幣2943萬元）落槌。

據CNN報導，這件羅丹的作品名為《絕望》（Le Désespoir），是一名女性坐在岩石上，一手握腳，膝蓋緊貼胸口。拍賣行Rouillac15日表示，這件作品最後一次出售是在1906年，直到2024年底才被重新發現。

據悉，羅丹曾創多個版本的《絕望》，而這雕像體積不大，完成於1890年，並在1892至1893年間以大理石雕刻而成。這雕塑的前任擁有者是一戶居住於法國中部的家庭，他們對雕塑毫無概念，將它放鋼琴上很多年。

拍賣官魯亞克（Aymeric Rouillac）指出，那家人說這是假的，是複製品，但他決定進行深入調查。魯亞克表示，這作品的細節令人驚艷，「背部和肌肉都完美無瑕。你可以清楚感受到每一節脊椎骨。」經過初步鑑定之後，魯亞克把雕像送到羅丹委員會（Comité Rodin），該委員會負責維護羅丹作品的官方目錄。

▲羅丹的著名作品《沉思者》。（圖／達志／美聯社）

羅丹委員會共同創辦人勒布萊（Jérôme Le Blay）10日說，他見到這件作品就深受震撼，「我花一秒就認出這是真的作品。」這雕塑製作極為精良，創作於羅丹生涯中最傑出的時期之一，那時他正專注於創作少量且高品質的雕塑。

勒布萊說，雖然每年都有許多這類青銅複製品在拍場上出現，但大理石原作極為稀有，大多數羅丹的大理石雕塑都由羅丹博物館或世界各大博物館收藏。

勒布萊指出，「私人收藏中的大理石作品非常罕見」，這作品長年消失後重見天日，散發出一種「魔力」。據悉，經過激烈競標後，最後由一名美國一位年輕銀行家得標。

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