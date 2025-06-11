敘利亞禁止女性在海邊暴露身體　遊客也不行

▲女性穿著布基尼。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

敘利亞於10日公布一項新規定，要求女性在所有公共海灘與游泳池穿著保守型泳裝，例如布基尼（burkinis）或能覆蓋全身的泳衣。而且這項命令不僅只有侷限敘利亞的女性公民，也包含了女性遊客。

根據《CNN》報導指出，敘利亞觀光部長薩爾哈尼（Mazen al-Salhani）發布這項指令時強調，此舉是基於「公共利益」，並希望顧及社會各界對穿著的期待。他在聲明中指出，所有造訪公共海灘與游泳池的遊客與居民，都需穿著「適當的泳裝」，而所謂「適當」指的是布基尼或其他能覆蓋更多身體的款式。此外，女性在沙灘與其他場所移動時，也需在泳裝外加穿沙灘罩衫或寬鬆長袍。

其實不光是女性，男性方面也受到新規範限制，觀光部規定男性不得在海灘區、飯店大廳與餐廳以外的場所打赤膊，強制穿著上衣。

而在所有非游泳用途的公共區域，無論男女，民眾均應穿著寬鬆衣物，遮住肩膀與膝蓋，避免穿著透明或過緊的衣物。

但對於境內國際、高級度假村、私人海灘與游泳池，敘利亞當局則保留彈性，允許穿著典型的西式泳裝。儘管尚未說明違規者將面臨的處分，觀光部已明言將派遣「救生員與海灘監督員」監控民眾是否遵守規定。

這項規定的出台，其實也證實目前領導敘利亞過渡政府的伊斯蘭主義聯盟「沙姆（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）」在政策上的主導地位。

沙姆組織前身為努斯拉陣線（Al-Nusra Front），曾被美國與英國列為恐怖組織。敘利亞臨時總統沙拉（Ahmad al-Sharaa）是HTS的主要領導人，他於2024年底發動政變，推翻阿薩德政權，並於2025年3月簽署一部為期五年的臨時憲法，確立伊斯蘭統治架構。

沙拉曾表示，重寫敘利亞憲法的程序預計將耗時三年，並可能在五年內舉行選舉。但人權觀察組織（Human Rights Watch）在三月警告，沙拉擁有過大權力，若未設下明確的制衡機制，恐引發對法治與人權保障的嚴重疑慮。

另一方面，敘利亞觀光部正積極吸引外資。部長薩爾哈尼近期向卡達與沙烏地阿拉伯的投資者推銷數十億美元規模的觀光計畫，他將新規描述為「尊重敘利亞文化、社會與宗教多樣性」的措施。

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