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農曆十五「射手座滿月」！　3星座、3星座最易暴走

（示意圖／Unsplash）

▲滿月放大能量，情緒也跟著放大。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾透露，今天（10日）農曆十五是射手座滿月，宇宙的情緒波動也悄悄上升，這段期間不少人會覺得內心特別躁動、敏感，甚至容易因一點小事就情緒爆發，無論是因為對未來的不確定感、現實的壓力，還是內心長期壓抑的情緒積累，滿月的能量都可能像一面放大鏡，將這些情緒放大數倍，尤其3生肖、3星座要特別注意。

雙魚座：感性放大，容易情緒淹沒

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射手座滿月讓原本就情感豐沛的雙魚座更容易受到情緒影響，可能會因為一句無心的話、一個突如其來的畫面，就突然陷入低潮或泛淚。這段期間的雙魚，內心劇場特別豐富，既想逃避現實，又渴望理解世界。若壓力過大，情緒就可能瞬間潰堤，甚至影響日常判斷。

處女座：壓力堆疊，情緒一觸即發

對於總是習慣掌控與計畫的處女座而言，射手滿月的不穩定能量，讓他們感覺到秩序被打亂，原本有條理的節奏突然變得混亂、難以掌握。這種失控感會讓處女座變得煩躁、易怒，甚至在日常相處中表現出不耐與急躁。

巨蟹座：情感氾濫，容易放大不安

射手座滿月可能讓巨蟹座內心的「安全感雷達」變得過度敏感，容易感到被忽略、被冷落，或陷入對家庭、感情的過度擔憂。他們表面平靜，內心卻小劇場連連，一個誤會或冷漠的態度可能會讓他們心碎好幾次。

生肖兔：敏感易受傷，滿月放大情緒波動

屬兔的人本身就對外界情緒很敏銳，射手座滿月來臨時，這種敏感特質會更明顯。他們容易陷入自我懷疑或內耗，不願表現出來的壓力更容易壓垮自己。面對工作、人際甚至感情上的小摩擦，內心可能瞬間崩塌。

生肖羊：壓力內藏，容易情緒崩潰

平常總是給人溫和、穩定印象的屬羊者，在滿月能量下，壓力可能悄悄堆積，然後在某一瞬間爆發。他們不太善於直接表達情緒，容易選擇忍耐或壓抑，但這種方式只會讓情緒越來越沉重，最終影響健康與人際。

生肖狗：過度思慮，滿月易焦躁不安

屬狗的人責任感強、情感投入深，在射手座滿月期間，這種「總是想把事情做到最好」的特質，反而成了情緒失控的來源。擔心他人感受、在意評價、難以放下控制，會讓他們在這段期間陷入高壓與焦躁。

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