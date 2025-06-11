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收訊息稱eTag通行費未繳！她輸信用卡號跳出「2字」...驚覺是詐騙

律師莊舒涵收到訊息稱通行費未繳，輸入完信用卡資料後，收到驗證信上稱「日圓」，才驚覺被騙。（示意圖／Pexels）

▲律師莊舒涵收到訊息稱eTag通行費未繳，輸入完信用卡資料後，收到驗證信上稱「日圓」，才驚覺被騙。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

詐騙手法層出不窮！律師莊舒涵分享，自己差點落入詐騙陷阱的親身經驗，提醒民眾提高警覺。她表示，近期收到一封電子郵件，聲稱自己尚有120元eTag通行費未繳，要求點擊連結前往所謂的「遠通電信官網」線上繳費，填完信用卡資料後才發現付款幣別為「日圓」，才驚覺是詐騙。

莊舒涵在Threads上發文透露，該網站設計相當逼真，不僅能輸入身分證字號和車號查詢未繳費用，甚至還會偽造真實日期與地點的停車紀錄，誘使民眾誤信真實性，進一步進行刷卡付款。她在填寫信用卡資料收到驗證碼時，才發現付款幣別竟是日圓，且金額高得異常，這才驚覺自己差點被詐騙。

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所幸莊舒涵並未輸入最後的驗證碼，因此未造成實際損失，但她強調，許多詐騙集團利用類似的釣魚網站手法誘騙個資或盜刷信用卡，提醒民眾若收到開頭或內容奇怪的電子郵件，一定要保持懷疑態度，並立刻向相關單位查證。

對此，警方表示，目前詐騙手法多變且層出不窮，尤其是假冒政府或公共服務的電子郵件和簡訊極為常見，若不慎點入釣魚網頁，應立刻關閉、停止操作；如曾輸入信用卡資料，應立即聯繫發卡銀行辦理停卡或換卡，避免遭盜刷。

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