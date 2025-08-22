　
地方 地方焦點

銀齡無極限舞力全開！台東代表隊閃耀「2025阿公阿嬤活力SHOW」


▲「2025阿公阿嬤活力SHOW」東區競賽。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲「2025阿公阿嬤活力SHOW」東區競賽。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由衛生福利部國民健康署主辦的「2025阿公阿嬤活力SHOW」東區競賽，22日在花蓮縣中正體育館熱鬧登場，吸引宜花東地區近300位長者齊聚。台東代表隊與花蓮、宜蘭縣隊伍同場較勁，爭奪全國總決賽資格，表現亮眼。其中，池上鄉農會勇奪「最佳團隊獎」殊榮，金峰鄉賓茂社區發展協會則榮獲銅牌獎，不僅為台東縣爭取榮耀，更展現銀髮族的生命力與無限潛能。

台東縣衛生局指出，今年由池上鄉農會及金峰鄉賓茂社區發展協會代表出賽，雖然平均年齡超過70歲，但參賽長者們精神抖擻、舞步俐落，充分展現「年齡只是數字，活著就要跳出自己的風采！」的精神標語，現場觀眾與評審無不報以熱烈掌聲。這場競賽不僅是一場充滿創意與活力的舞蹈展演，更是社區推動樂齡健康成果的縮影。

衛生局長孫國平表示，截至114年6月，台東縣65歲以上人口比例已達20.11%，正式邁入「超高齡社會」，如何延緩老化、提升長者健康壽命與生活品質，已是迫切課題。規律運動是維持健康的關鍵，而舞蹈結合運動與娛樂，不僅能增進心肺功能、肌力與平衡感，還能促進腦內啡分泌，降低失智風險，並強化情緒與社交，是延緩失能、活躍老化的最佳選擇。

台東縣衛生局長期以「預防勝於治療」為核心策略，推動運動促進、功能評估、營養照護及慢性病防治等多元措施，並強化社區資源整合，協助長者維持身心功能，讓長輩活得健康、有尊嚴、有幸福感。

「阿公阿嬤活力SHOW」不僅促進長者交流學習，更讓參與者在表演過程中獲得自信與成就感，深化「在地老化、活躍老化」的理念。未來，台東縣衛生局將持續攜手社區力量，打造溫暖友善的高齡生活環境，讓每一位長者都能在人生的舞台上，自信、健康、閃耀。

銀齡無極限舞力全開！台東代表隊閃耀「2025阿公阿嬤活力SHOW」

2025台灣國際熱氣球嘉年華　45天湧逾68萬人次

「謝謝所有團隊辛勞，謝謝廣大球迷朋友支持！」夏季最夯活動之一的 2025台灣國際熱氣球嘉年華，於21日晚間在鹿野高台舉辦最終場閉幕光雕音樂會，縣長饒慶鈴與近4萬名遊客齊聚現場，共同欣賞被國際飛行員譽為「全球最美」的熱氣球光雕秀，在掌聲與歡呼聲中劃下燦爛句點。

童熱氣球嘉年華走失狂哭　暖警助3分鐘團圓

嘉義警打詐成效卓著　攜手農會人員分享防詐經驗

台東環保局淨爐祈福　籲紙錢集中焚燒護空氣

伯公照護站2.0再啟新據點

