台南西港平房火警　消防人員全力搶救無人傷亡

2025年「全國貓咪盃競賽」日前圓滿落幕，台南市學子以一銀二銅的亮眼成績，展現出深耕資訊教育的豐碩成果，尤以和順國小最為矚目，成為全國唯一同時在「國小遊戲組」與「國小動畫組」兩個組別均闖入前三名的學校，為台南市爭得光榮。