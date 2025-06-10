台南西港平房火警　消防人員全力搶救無人傷亡

▲台南市西港區劉厝里於10日晚上7時27分許發生火警，消防局據報出動16車33人前往搶救，幸無人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
台南市西港區劉厝里於10日晚上7時27分許發生火警，消防局據報出動16車33人前往搶救，火勢約於30分鐘許撲滅火勢，幸無人員傷亡。
消防局指出，火場發生於一棟地上1層的平房住家，燃燒面積約20平方公尺，燒燬部分家具等財物，所幸無人員傷亡，火勢未蔓延，轄區分隊後續進行火災安全宣導。目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。
▲台南市西港區劉厝里於10日晚上7時27分許發生火警，消防局據報出動16車33人前往搶救，幸無人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）
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台南市西港區劉厝里於10日晚上7時27分許發生火警，消防局據報出動16車33人前往搶救，火勢約於30分鐘許撲滅火勢，幸無人員傷亡。
消防局指出，火場發生於一棟地上1層的平房住家，燃燒面積約20平方公尺，燒燬部分家具等財物，所幸無人員傷亡，火勢未蔓延，轄區分隊後續進行火災安全宣導。目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。
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