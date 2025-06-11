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史哲空降高鐵董座　立委質疑：搭過就可以當？

▲▼立委洪孟楷。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委洪孟楷。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

無交通經歷的行政院政務委員史哲將轉任高鐵董座，立委洪孟楷今(11日)批評該人事兒戲，史哲沒有交通專業卻空降，「難道搭過高鐵就可以當高鐵董事長，他憑什麼！只要有黨證就無敵。」交通部則表示，只要加入團隊，努力做好，就是很棒的交通人。

雙鐵人事大地震，高鐵董事長鄭光遠將降薪接掌台鐵，行政院政務委員史哲轉任高鐵董座，月薪近40萬元，交通部今下午將公布人事案。

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立委洪孟楷今在立法院交通委員會質詢時表示，交通事業應該用人唯才，只要專業理性討論，都可以用專業說服專業。洪孟楷話鋒一轉，詢問交通部政務次長陳彥伯，「鄭光遠和史哲哪個比較專業？」陳彥伯則回應，所有交通事業董事長都有一定能力帶領公司前進，用這樣比較不太適合。

洪孟楷則指出，高鐵這麼重要的單位，董事長卻空降政院政委，史哲在文化領域表現見仁見智，但至少在文化領域耕耘過，但完全沒有交通專業卻空降接高鐵董事長，「難道搭過高鐵就可以當高鐵董事長，只要坐過標準車廂、自由座就可以當高鐵董事長，他憑什麼！」

洪孟楷強調，大眾運輸不能出事，出事不是任何人可以承擔，今天卻這麼兒戲，外行領導內行，這麼塞位子，還要幫他洗地，「他有什麼交通專業指出來？有什麼長才？交通部的人才都無法接高鐵董事長，只有一個外行領域的人可以空降。」

▲▼交通部次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

陳彥伯則說明，所有國營事業都有用人程序，相關程序還在進行中，將等程序完成後會說明，「交通業務的推動靠所有交通人的努力，只要加入團隊，就是交通人，董事長的公司治理，只要努力做好，都是很棒的交通人。」

洪孟楷則批評，「只要有高層欽點，只要有黨證就無敵，有黨證就有關係，沒關係就慢慢等」，為了一個有黨證的人，打擊所有高鐵人和交通人的信心，念相關科系都沒用，只要加入有黨證就可當交通人，這是很離譜的事，每天要疏運多少人的高鐵，治理的董事長可以這樣空降，非常離譜和荒謬。

立委黃國昌質詢時也批評，是不是只要有黨證，就可以當高鐵董事長，史哲他有什麼交通專業，高鐵工會說是對專業經理人的汙辱，連民進黨都說是酬庸，「只要有黨證、派系對、後台硬，我就是要讓他當高鐵董事長，你要怎麼樣。」

陳彥伯則重申，相關人事案程序還在進行中，今天會完成程序。

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