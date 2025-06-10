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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昔因「薯條軟掉」罵下屬！　吳宗憲諷：相信史哲能扮演好「董事長」

▲▼政務委員史哲出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲政務委員史哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

政院人士9日證實，文化部前部長、行政院政務委員史哲將擔任高鐵董事長。國民黨立委吳宗憲今（10日）諷刺表示，按照過去爆料來看，史哲曾因薯條軟掉、可樂不冰辱罵下屬，還因不滿幕僚先上車便使之下車步行淋雨，已經是標準慣老闆，相信「董事長」這個角色扮演一定沒問題，

「有毛吃到棕簑、沒毛吃到秤錘，民進黨吃飽了沒？」，吳宗憲表示，台灣當初之所以可以創造經濟奇蹟，是因為人盡其才、知人善任，才會有孫運璿、李國鼎、趙耀東之流；民進黨執政第9年，從國營企業到行政部門，哪一個位置沒有放好自己人、落選人？各個政治專業一流、實務經驗卻不入流，先前一堆人酬庸進中華電，結果讓中華電被Google剝除信任，等於不信任專業能力，是很嚴重的技術降評。

吳宗憲說明，高鐵，是台灣人最重要的通勤方式，自通車營運以來，保持著無因行車事故造成旅客傷亡的紀錄，這個是卓越安全水準的展現。如今即將換了一個完全沒有專業的史哲來擔任董事長，月領上看39萬。報導說相關人士指稱，主要考量點在於高鐵未來不論是北延或南延，都需要與地方政府充分溝通並獲得配合，尚待強化行銷，這正是史哲強項，但是現在高鐵延伸宜蘭，來跟地方溝通的是交通部鐵道局，是在騙人不懂還是連說謊都懶？

吳宗憲說，按照過去爆料來看，史哲曾因薯條軟掉、可樂不冰辱罵下屬，還因不滿幕僚先上車便使之下車步行淋雨，已經是標準慣老闆，相信「董事長」這個角色扮演一定沒問題，只是已有前車之鑑，高鐵的準時、專業及安全，絕對不能在酬庸中逐漸喪失。


 

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關鍵字：

吳宗憲史哲高鐵

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