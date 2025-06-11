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史哲接董座「為高鐵南延」　前交長質疑：土地徵收與他無關

▲▼政務委員史哲出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院政務委員史哲將接任高鐵董事長。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院政務委員史哲將轉任高鐵董座，由於史哲未有交通經歷，酬庸質疑不斷。交通部前部長陳建宇重話批評該任命政治凌駕專業，不要以為高鐵局勢大好，派大西瓜來治理也可以，外界說派任史哲是為協助高鐵南延土地徵收，但土地徵收是鐵道局的工作，跟他毫無關係。

雙鐵人事大地震，高鐵董事長鄭光遠將降薪接掌台鐵，行政院政務委員史哲轉任高鐵董座，月薪近40萬，交通部今下午將公布人事案。

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交通部前部長陳建宇在臉書上表示，史哲空降高鐵，依其過去斑斑可考紀錄，一個「我說是就是」的強勢人物，既無交通背景，又無公司治理經歷，未來高鐵公司必定是外行強勢領導內行。

陳建宇說，上面不要誤判情勢，以為高鐵公司現在局勢大好，派一個大西瓜來治理也OK，相信人民的眼睛都是雪亮的。

陳建宇也直言，如果這樣的人物空降高鐵，那就別奢談高鐵未來中長期藍圖擘劃、異業結合與軌道經濟的創造了，「真不知道高鐵公司同仁內心會不會淒淒慘慘，如果這個任命成真，這不是政治凌駕專業，什麼才是？」

針對史哲轉任高鐵董座爭議，綠營稱該項人事案主要是考量高鐵南延採進入高雄市區的「高雄方案」，勢必面臨土地徵收問題，賴政府將借重史哲懂法規、熟高雄、又可操作地方發展的專長解該難題，也是史哲重要任務之一。

陳建宇受訪時則指出，外頭說要借助史哲協助高鐵南延的土地徵收，聽起來好奇怪，土地徵收是交通部鐵道局的工作，鐵道局把路線和路廊規劃出來後，請地方政府處理溝通，中央地方共同推動，根本跟高鐵公司和史哲沒有關係。

陳建宇說，該人事案和領導風格讓高鐵員工人心浮動，甚至不服領導，對未來高鐵提供的服務也勢必會受到影響；民意隨時會反撲，執政者應該適可而止，將交通還給交通，讓交通人處理交通事。

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