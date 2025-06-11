全球第3研制國！　陸AG600「鯤龍」水陸兩棲飛機正式量產

▲全球第3個研發國家，大陸AG600「鯤龍」獲頒生產許可證，啟動正式量產 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸完全自主研制的大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」在廣東珠海獲頒中國民航局生產許可證（PC），成為全球第三個具備大型水陸兩棲飛機研制能力的國家。

陸媒《IT之家》報導，大陸研發的AG600「鯤龍」作為目前全球在研最大的水陸兩棲飛機，採用單船身深V構型與懸臂上單翼設計，機體復合材料應用率達5%，配備四台渦槳-6發動機，單台功率達3120千瓦。

其批產首架機（AG600-1101）於5月18日在珠海完成關鍵生產試飛，試飛機組成功驗證12噸投水能力，飛行17分鐘後平穩著陸。此次試飛通過民航局嚴格審查，確認飛機實物狀態完全符合PC構型要求。

根據網路資料介紹，該機型有多任務能力與戰略價值，兼具航空器與船舶雙重特性，應急救援20秒可汲水12噸，單次投水覆蓋4000平方米火場，50米低空穩定飛行實施水上救援。

綜合保障4500公里最大航程支持遠程物資投送與海上通信中繼；環境監測模塊化航電系統適配海洋生態監測設備，其53.5噸最大起飛重量與500公里/小時巡航速度，性能參數達國際領先水平。

隨著生產許可證的頒發，AG600正式進入批量化生產階段。大陸中國航空工業集團表示，該機型已接獲國內外30多架訂單，將優先服務於國家應急救援體系建設。

作為繼運-20、C919後大陸方面大飛機「三劍客」的收官之作，「鯤龍」填補大型應急救援航空器空白，成為全球第三個具備大型水陸兩棲飛機研制能力的國家。

▼ 該機型有多任務能力與戰略價值，兼具航空器與船舶雙重特性。（圖／翻攝 新華社）