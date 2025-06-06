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大陸 大陸焦點 特派現場

陸失智老人雙手被綁　遭病友「徒手挖出右眼」

大陸湖北一名王姓男子的父親因失智症住進精神病院，竟遭病友用手摳出眼球，經過3次手術都沒用，讓他氣得要求精神病院負責。（圖／翻攝自微博）
▲王姓男子的父親因失智症住進精神病院，竟遭病友用手摳出眼球。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸湖北某間精神病院傳出一起驚悚事故，一名王姓男子的父親有失智症，住精神病院時偶爾會被綁住雙手，不久前卻遭病友用手挖出右眼球，傷勢嚴重；動了3次手術都沒用，王男痛心老父遇到如此喪心病狂的事，要求精神病院須負起責任。即便王男已循司法途徑求償，但其父有失智症，要由法律鑑定恐存在一定困難度。

綜合陸媒報導，5日湖北黃石一名王姓男子公開痛訴，他與家人將年邁患有失智症的父親送去精神病院，去（2024）年9月有一名病友趁他的父親被綑綁住雙手睡午覺時，因為病友只被綁住一隻手，竟翻過身上前把老父的右邊眼球挖出眼眶，害老父一眼幾乎失明。

有知情人士指出，老父被病友襲擊時，精神病院的看護曾到場阻止，但隨後又離開現場。事後王男的老父親被送到武漢的醫院急救，做了3次手術後仍看不見，老父也在手術後回到精神病院。

雖然院方承擔大部分醫療費用，但老父將來恐怕面臨一眼看不見的狀況，王男認為加害者與老父都屬法律上無民事責任能力的人，加上王男透過監視器畫面，目睹老父被綁住雙手，病友因為只有綁一隻手才有機會對老父做出傷害行為，因此認為院方管理不到位，必須負擔全部責任。

王男在事發後也透過法律途徑處理後續賠償事宜，但他的父親患有失智症，到時候要由法律鑑定恐存在一定難度。精神病院在事發後，負擔老父大部分醫療費用外，相關人等也遭到相應處分；至於賠償問題，院方表示，建議患者家屬循法律途徑維權。

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