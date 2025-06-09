陸火車過山洞「窗戶沒關」　車廂吸入煤灰...乘客秒變小灰人

記者魏有德／綜合報導

大陸民眾拍下，一輛山西太原開往大同的K5302次列車，進入雁門關隧道後，車廂內出現大片灰塵，部分旅客只能用衣物遮住口鼻和面部，甚至有旅客秀出手上、臉上和桌板上一層厚厚的煙塵，部分同列車的乘客透露，車廂內和身上的黑色灰塵疑似煤灰，他們感到十分詫異。

▲大陸一輛列車途經山西雁門關隧道窗戶沒關，車上乘客變成小灰人。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《光明網》報導，8日，太鐵太原客運段發佈情況說明稱，相關列車系非空調旅客列車，進入隧道時有車窗未關，致使隧道內粉塵受氣流影響進入車廂。

根據列車上旅客拍下的影片顯示，列車經過「煤礦之鄉」的山西境內，在途經雁門關隧道時，車內便揚起一陣「煙塵」，不僅能見度變差，空氣品質也十分糟糕。

有的乘客用衣帽將頭部蓋起來，有的則是將頭深埋在椅背前，也有乘客戴起口罩之餘，還用手摀住口鼻，擔心吸入過多粉塵煤灰，或用手將窗簾緊緊按住，深怕有更多煙塵飄進車廂內。

列車出隧道後，部分乘客用手在臉上一抹，一層厚厚的黑色物質被刮下，雙手手掌和手臂也堆積不少煙塵，質疑列車未能盡到責任，讓乘客變成一個個「煤球」。

對此，太鐵太原客運段說明指，K5302次列車是非空調旅客列車，為確保旅客乘車安全和車內通風，列車車窗可開啓高度10至15公分，「該次列車途經的雁門關隧道屬於長大隧道，粉塵極易積聚，清理難度較大。當日，列車進入隧道前，工作人員提示關閉車窗後檢查不到位，致使隧道內粉塵受氣流影響進入車廂，造成乘車環境不適。」

太鐵太原客運段強調，列車工作人員隨後對車廂內小桌、地面等進行了擦拭清潔，並為旅客提供洗手液、紙巾等洗漱物品，「鐵路部門將加強進入雁門關隧道前關閉車窗的提示提醒和車內巡視，加強隧道粉塵整治，努力為旅客創造乾淨整潔舒適的乘車環境。」

