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大陸 大陸焦點 特派現場

「電子鷹眼」捕捉高考生40種異常行為　陸今年擴大實行AI智能監考

▲▼ 大陸2025ＡＩ監考 。（圖／翻攝 北京日報、瀟湘日報、江西日報）

▲大陸2025年高考開始擴大實行AI監考，還有智能機器人送考生祝福 。（圖／翻攝 北京日報）

記者任以芳／綜合報導

大陸高考今（7）日拉開帷幕，江西、湖北、廣東等省份率先部署的AI智能巡考系統引發廣泛關注。其中，江西AI監考技術號稱可以掌握「40種異常行為無所遁形」。隨著AI科技發達，大陸今年高考普遍應用「電子鷹眼」技術方案，通過多模態感知與實時分析，將考場監管精度提升至毫秒級，為考試公平構築起科技防線。另外，還有AI智能機器人一起幫考生加油，現場溫馨又逗趣。

大陸一年一度蹭頭戲2025年高考拉開帷幕，北京人大附中經開學校考點，人形機器人「天工2.0」手持鮮花前來送考，為考生送上祝福。機器人跟著老師列隊送考，與考生擊掌擁抱，送上象徵「一舉奪魁」的葵花，現場十分溫馨。

▲▼ 大陸2025ＡＩ監考 。（圖／翻攝 北京日報、瀟湘日報、江西日報）

湖南長沙市一中也出現特別的「送考人」，清水塘街道的機器人志願者「笨笨」，還會自我介紹，機器人展現十足熱情，與周圍家長親切互動，通過握手、擊掌等方式傳遞鼓勵，還一同喊出加油口號，現場氛圍熱烈。

當被記者問及有何想對考生說的話時，「笨笨」迅速回應，「相信自己的實力，不要緊張，你們都是經過了長時間努力學習的，一定沒問題！加油！」

除了AI機器人送考，大陸今年AI監考系統全面上線，號稱毫秒級響應的「電子鷹眼」重塑高考公平。在江西泰和中學考點，AI系統正以每秒60幀速度解析4K超高清畫面，號稱掌握40種異常行為，一目瞭然，無所遁形。

根據校方介紹，該技術是依託骨骼關鍵點追蹤技術，系統可精準辨識手勢交流、物品傳遞等40類預設違規動作，0.5秒內完成行為匹配並生成違規熱力圖。

▲▼ 大陸2025ＡＩ監考 。（圖／翻攝 北京日報、瀟湘日報、江西日報）

▲大陸江西AI監考系統，號稱能捕捉40種異常行為 。（圖／翻攝 江西日報）

AI系統不僅監督考生，同樣規範監考行為。當監考員在特定考生身旁停留超過30秒，系統會自動推送《監考規範提醒單》，避免人為干預考試公平。江西省建立的「AI預警-人工復核-違規認定」三級處置機制，確保每項警報均經工作人員二次確認，有效防範技術誤判風險。

「考生提前作答、偏頭、舉手、站立，傳遞、拾撿、攜帶可疑物品、中途出入考場、銷毀試卷、答案，考後繼續作答以及長時間不離場等行為都會被AI智能實時巡查設備記錄。另外，監考員長時間停留在考生旁邊、發卷不規範等行為也會被系統記錄。”」泰和中學高考考點視頻監控系統管理員陳煥英表示

廣東陽江試點更曾成功攔截考生通過摩斯密碼踩地板傳遞答案的隱蔽作弊行為，展現出對新型作弊手段的防控能力。

湖北省教育考試院採用的「智能監考三件套」進一步升級監控維度，聲紋分析模塊可捕捉45分貝以上的異常耳語，自動關聯視頻生成音畫同步證據包；毫米波安檢門則能穿透衣物識別藏匿電子設備，入場誤識率低至0.001%。

「這不是要取代人工監考，而是形成互補。」湖北省教育考試院負責人表示，人工監考側重應急處理與心理疏導，AI系統則提供無死角的技術，二者協同實現「過程公正」的轉變。

外界也擔憂AI監考是否有疏漏，根據陽江15個考點實測數據，AI系統使異常行為識別準確率達98.7%，較傳統監考效率提升30倍。

考後智能檢索功能還可對錄像進行毫秒級回溯，確保違規追溯無遺漏。中國電信陽江分公司技術專家透露，「系統已具備自主學習能力，可隨作弊手段演變持續升級識別模型。」

大陸開始推行AI監考正推動高考公平邁入智能時代，江西省教育考試院公告，「任何違規行為都將暴露在技術陽光下，請考生務必誠信應考。」

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