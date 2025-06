美洛杉磯暴動引搶劫！Apple、Adidas遭殃畫面曝　川普急派兵鎮壓

▲美國洛杉磯因抗議執法而引發暴動,民眾闖入蘋果商店內搶劫塗鴉。(圖/路透,下同)

記者羅翊宬/綜合報導

美國洛杉磯近日爆發大規模反對美國移民和海關執法局(ICE)突襲行動的抗議活動,市中心多家商店與餐廳遭到暴民洗劫,包括Apple、Adidas、T-Mobile 等品牌門市與壽司店等均無法倖免。警方已逮捕多名嫌犯,美國總統川普下令部署國民兵與海軍陸戰隊進駐維安,事件仍持續延燒。

根據《ABC 7》、《FOX Business》等美媒報導,示威活動起因於ICE在洛杉磯各地執行遣返行動,據傳政府設定的目標為每日逮捕3000件。連日以來,抗議緊張情勢升高、甚至演變為暴動。市中心包括Apple、Adidas、T-Mobile、兩家藥用大麻店、一間藥局、一間珠寶店與 Otoro Sushi 壽司店皆遭闖入破壞與搶劫。

警方指出,百老匯大道與主街(Main Street)一帶的商店與建物嚴重受損,玻璃門窗被砸,街頭滿布碎玻璃與塗鴉。

當地時間8日起,洛杉磯警方已逮捕近20人,罪名涵蓋持汽油彈企圖謀殺、對警員使用致命武器、搶劫與拒絕疏散等。警方表示已針對主要街區部署兵力,儘管部分地區的警力在清晨前已撤離。

社群平台X上的影片顯示,T-Mobile 門市遭暴民破門而入,大批人潮進出;Otoro Sushi 則被人強行闖入搶奪物資。Apple商店門窗也遭砸毀,現場工作人員清晨進行修補並以木板封住破損處。

川普怒斥暴民為「暴力叛亂集團」,下令派遣約2000名國民兵進駐洛杉磯,並於9日進一步出動500名海軍陸戰隊。美國國防部表示,該部隊將保護聯邦財產與人員,目前部署為開放式期限,雖不執行執法任務,但其使用武力的界線尚未明朗。

