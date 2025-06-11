美洛杉磯暴動引搶劫！Apple、Adidas遭殃畫面曝　川普急派兵鎮壓

▲美國洛杉磯因抗議執法而引發暴動，民眾闖入蘋果商店內搶劫塗鴉。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國洛杉磯近日爆發大規模反對美國移民和海關執法局（ICE）突襲行動的抗議活動，市中心多家商店與餐廳遭到暴民洗劫，包括Apple、Adidas、T-Mobile 等品牌門市與壽司店等均無法倖免。警方已逮捕多名嫌犯，美國總統川普下令部署國民兵與海軍陸戰隊進駐維安，事件仍持續延燒。

根據《ABC 7》、《FOX Business》等美媒報導，示威活動起因於ICE在洛杉磯各地執行遣返行動，據傳政府設定的目標為每日逮捕3000件。連日以來，抗議緊張情勢升高、甚至演變為暴動。市中心包括Apple、Adidas、T-Mobile、兩家藥用大麻店、一間藥局、一間珠寶店與 Otoro Sushi 壽司店皆遭闖入破壞與搶劫。

警方指出，百老匯大道與主街（Main Street）一帶的商店與建物嚴重受損，玻璃門窗被砸，街頭滿布碎玻璃與塗鴉。

當地時間8日起，洛杉磯警方已逮捕近20人，罪名涵蓋持汽油彈企圖謀殺、對警員使用致命武器、搶劫與拒絕疏散等。警方表示已針對主要街區部署兵力，儘管部分地區的警力在清晨前已撤離。

社群平台X上的影片顯示，T-Mobile 門市遭暴民破門而入，大批人潮進出；Otoro Sushi 則被人強行闖入搶奪物資。Apple商店門窗也遭砸毀，現場工作人員清晨進行修補並以木板封住破損處。

川普怒斥暴民為「暴力叛亂集團」，下令派遣約2000名國民兵進駐洛杉磯，並於9日進一步出動500名海軍陸戰隊。美國國防部表示，該部隊將保護聯邦財產與人員，目前部署為開放式期限，雖不執行執法任務，但其使用武力的界線尚未明朗。

Protesters loot T-Mobile store (259 S Broadway) during the anti-ICE protest in LA pic.twitter.com/hPdkeVOetV — ClipX (@ClipXClipX) June 9, 2025

對此，加州州長紐森（Gavin Newsom）表達強烈反對，但川普與國防部長皆強調 ICE有權在美國境內任何地區執行任務。川普更在社群平台聲稱，若未出動軍隊，洛杉磯恐「化為一片火海」。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也發聲譴責暴力行為，「你不能一邊聲稱支持移民，一邊破壞我們的城市」，她警告涉案者即使當日未被逮捕，也會透過後續調查與監視畫面追究責任，並強調「這些人不代表真正為移民社群發聲的抗議者」。