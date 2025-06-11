「川普經濟王牌」美財長傳將接任Fed主席　白宮回應

▲美國財政部長貝森特被傳將接任Fed主席。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美媒指出，川普政府內部與外部越來越多顧問正力推財政部長貝森特（Scott Bessent）接任下一任聯準會（Fed）主席，成為可能取代現任主席鮑爾（Jerome Powell）的熱門人選。

《彭博新聞》報導，川普此前對外表示，將「很快」任命繼任人選，以接替任期預定於2026年5月屆滿的鮑爾。根據多位不具名消息人士透露，目前被列入考量名單的，還包括前聯準會理事沃許（Kevin Warsh），他去年11月曾受川普面試擔任財政部長一職。不過相關人士表示，貝森特已躋身競爭行列，並因主導川普針對貿易、稅收及監管的重大改革而獲得青睞，目前尚未正式啟動面試程序。

對於是否有意接任聯準會主席，貝森特回應，「我現在擁有華盛頓最棒的工作。由總統決定誰對經濟與美國人民最有利。」

不過，一名高層政府官員質疑該則報導的真實性，並未提供具體細節。白宮則明確否認貝森特被視為候選人的傳言。

由於歷任財政部長在推動聯準會主席提名與面試過程中皆扮演關鍵角色，目前仍不清楚貝森特是否會在川普啟動決策時自行回避。

國際金融協會（Institute of International Finance）總裁亞當斯（Tim Adams）表示，基於全球金融界對貝森特的信任與信心，「他無疑是個強勁人選」。他補充，2006年至2011年間擔任聯準會理事的沃許同樣也是值得考慮的合適人選。川普日前被問及沃許時則說，「他聲望很高。」

作為美中貿易談判的核心人物，貝森特推動的貿易協議被視為川普試圖重塑全球經濟秩序的重要工具之一。前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）表示，「貝森特證明自己能在極度動盪的頭六個月內推動川普的經濟議程。他不只是內閣的明星，更是全球資本市場的安全之手。」

川普於2017年首次提名鮑爾擔任聯準會主席，但其後多次批評鮑爾「不願降息」，並表示應該在利率決策上擁有更多發言權，這也引發外界對未來主席是否會過度順從總統意志的疑慮。

2025年來，鮑爾及聯準會官員維持利率不變，認為在川普擴大關稅政策導致經濟不確定性下，應採取耐心政策因應。聯準會預期，關稅將拖累經濟成長、推升通膨。

儘管貝森特呼聲漸高，但經濟學家、川普盟友拉弗（Arthur Laffer）認為他「非常出色，但專長不在貨幣政策」，反而更支持沃許。

其他潛在人選還包括白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、聯準會理事沃勒（Christopher Waller），以及前世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）。無論由誰出任，市場普遍關注新主席是否能維持聯準會的政策獨立性，不受政治干預。