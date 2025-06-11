74級分學霸「學習歷程造假」有校收？　長庚大學回應了

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網傳遭4醫學系退貨高中生「上了長庚」　校方：明天放榜

記者黃翊婷／綜合報導

台中楊姓高中生獲得4校醫學系錄取，日前卻被網友抓包學習歷程檔案內容誇大，其中4校已表明不錄取，僅剩下長庚大學備取。沒想到昨日（10日）又有網友直言「楊同學上了長庚」，引發眾人正反意見討論，對此，校方依舊維持先前立場不對外透露，僅表示統一分發結果將在明日（12日）放榜。

▲▼長庚成立全國首座「智慧學院」，將與台塑聯手培育AI人才。（圖／長庚大學提供）

▲楊姓高中生是否能獲得長庚大學錄取，結果將在6月12日公布。圖為長庚大學。（圖／長庚大學提供）

楊姓高中生學測獲得74級分，他在Threads貼出獲得陽交大、北醫、中國醫、中山醫4校醫學系正取錄取的結果，備取長庚醫，並表示自己沒有補習，還分享了學習歷程檔案，結果卻被網友發現，他在高中菁英盃某場比賽中不是獲得「最佳辯士」，而是「優秀辯士」，備審資料有誇大的嫌疑。

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此外，楊姓高中生曾在2月回覆網友時提到，自己有在某補習班上課，也與校長推薦函上的「沒有補習」說法不同。雖然楊姓高中生事後道歉，強調自己並非蓄意造假，但陽交大、北醫、中國醫、中山醫均已表示不錄取；備取的長庚大學則表示結果已發函考生，不對外說明決議內容。

沒想到10日有網友在Threads上直言「楊同學上了長庚」，再次引發大眾議論。一派人認為校方不該錄取資料造假的學生；另一派人則認為，學生犯錯很正常，學校的目的是教育，適時給予機會也很重要；還有不少人選擇繼續觀望，畢竟大考中心6月12日放榜，有沒有錄取到時候公布就知道了。

根據《聯合新聞網》報導，對於網路上的爭議，長庚大學校方僅回應，統一分發結果將在6月12日放榜，站在校方的立場，不方便先行對外透露。

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