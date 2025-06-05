多校拒收學霸高中生！林智群嘆「太殘酷」：提早接受社會鐵拳

▲陽明交大取消楊生錄取資格。（圖／翻攝自陽明交大FB）



記者鄺郁庭／綜合報導

台中一名楊姓高中生學測74級分，正取多間大學醫學系，學習經歷提及，曾獲「高中菁英盃最佳辯士」，卻被抓包資料造假，遭陽明交大與台北醫學大學雙雙取消正取錄取資格，對此，有律師直呼，這樣的後果對一個單純想分享自己備審資料的17歲學生而言，有點殘酷，但也只能提早接受「社會的鐵拳」。

目前陽明交大與台北醫學大學已雙雙取消楊生正取錄取資格，林智群律師就在粉專表示，即使台大醫學系原本願意錄取這位學生，看到新聞後也會「不敢踩這個雷」，結果就是「三殺」，三個醫學系都拒絕錄取楊生。

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他認為，這樣的下場對一個年僅17歲、單純想分享備審資料的學生來說，真的很殘酷。林智群直呼，其實醫學系不太看考生是什麼最佳辯士，「在醫學領域裡面，最佳辯士能吃嗎？」「在這個地方造假，有點畫蛇添足，毫無必要。」

最後，林智群直嘆，「手段是沒必要的，結果是殘酷的，只能提早接受社會的鐵拳。」貼文引發話題，「現在不糾正他，以後社會受害」、「重要資料都敢造假，取消錄取資格才是真正的教育」、「單純想分享自己的備審資料時，怎麼沒有想到裡面的內容不完全真實？」