遭陽交大、北醫撤錄取！母校曝「高中生心情」：若要分科考將協助

▲楊姓高中生學測74級分正取4名校，分享學習歷程遭抓包疑似誇大，陽明交大、北醫大撤銷其錄取資格。（資料圖／記者許敏溶攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一名楊姓高中生學測74級分正取陽交大、北醫、中國醫、中山醫4校，備取長庚醫，不料，卻被網友抓包他的備審資料誇大。其中陽交大、北醫大醫學系研議後，4日取消楊生的錄取資格，其餘3校則正在研議處理中。楊生母校曝學生現況表示，楊生得知消息後非常難過、沮喪，若學生打算分科考，校方也將提供協助。

楊姓高中生近日在社群平台上分享，他正取陽交大、北醫、中國醫、中山醫4校，備取長庚醫，他也同步分享學習歷程，曾獲「高中菁英盃最佳辯士」，但經網友查證，楊生是某場次中的「優秀辯士」而非「最佳辯士」，另外，也有網友挖出，楊生2月份曾分享補習班，與校長推薦函上寫的「沒有補習，學業成績仍一直穩定成長」不符。

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陽明交通大學、台北醫學大學研議過後，4日宣布取消楊生的錄取資格。中國醫大則回應，招生委員會4日已經開會完畢，結果將會與校方討論，但目前朝向依法辦理來處置，中山醫、長庚大學亦研議處理中。

針對這起事件，高中生母校透露，學生得知消息後非常難過、沮喪，目前將配合家長與學生的做法，若學生打算分科考，校方也將協助，校方表示，「我們對楊同學的處境深表遺憾與難過，但細節部分，仍須尊重並取得學生本人及家長之同意始可說明。目前我們持續積極關心孩子的心理狀況，並陪伴及全力提供協助，也希望各界能給予孩子更多的空間。」