新竹升學多競爭？在地人「問成績方式」家長哭：考高中像聯考

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

日前學測成績出爐，巨城小編在粉專發文，1句話曝光新竹升學有多競爭，讓不少有感的新竹網友紛紛留言，「新竹學校跟補習班都超前進度很多……再這樣下去，家長眼光會往幼兒園孩子童年開始摧殘了」、「老師跟學生、家長，一起身心俱疲」、「在新竹補教業滾的這幾年……5A是基本盤……」話題引發熱論。

巨城小編在粉專「Big City遠東巨城購物中心」發文，「其他縣市：你會考幾A；新竹、竹北：你5A幾個+」。貼文一出，一句話吸引超過5千多網友爆共鳴按讚，就有人留言，「工程師與他們的產地」、「新竹的5A才能存活啊」、「整個學校一半都5A，有點嚇人啊」、「在這裡瞎說什麼大實話！」

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其中，還有貌似是家長、學生的網友表示，「而且考完試後，新竹縣、市的孩子還出發去跑全國接力比賽，去拿名次回來，文武雙全」、「我不想會考，老師從國一剛開學就在倒數了」、「帶小孩去試聽高一課程，滿滿的學生，不是昨天才畢業嗎」、「我的小孩才國中就已經受不了，想要放棄、直接啃老了」、「市中心學校太少了。才國中考高中弄得像大學聯考，小孩好辛苦????。從國小四年級開始，完全沒童年。」