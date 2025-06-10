獨／前職棒球星醉駕衝球場！警驚呼：0.50很高ㄟ　再爆竟是累犯

記者黃宥寧／台北報導

前中華職棒中信鯨隊外野手郭岱詠在今年農曆除夕夜與友人聚餐飲酒，隔天大年初一自新北市友人住處騎車赴台北市打球，行經文山區遭警方攔查，酒測值達每公升0.50毫克，當場遭依公共危險罪送辦。台北法院審理後，依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，以新台幣12萬元。

▲前中華職棒中信鯨隊外野手郭岱詠傳出酒後駕車遭逮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

46歲郭岱詠於今年1月24日晚間9時起至翌日凌晨2時，在北市中和區一間薑母鴨店用餐飲酒，隔日上午9點半左右，酒未退，即騎乘機車準備前往大直橋下棒球場，途中在基隆路四段與汀州路四段口遇警方臨檢。保安警察大隊第三中隊員警發現他面帶酒容、身上有濃重酒氣，進行酒測後，吹出0.50毫克的高濃度數值。

密錄器可見，警方當時為保險起見還曾讓郭漱口再測，豈料第二次結果仍不降，連員警都忍不住驚訝直說：「哇，很高欸！0.50。」

郭岱詠被起訴後，法院審理時發現他早於2002年間就曾因公共危險案件獲緩起訴，卻未警惕而再犯。法官指出，被告再度酒後上路，顯見對法治紀律欠缺敬畏，不僅漠視自身生命安全，更罔顧用路人風險，交通事故一旦發生動輒死傷，潛在危害不言而喻。尤其政府對「酒駕零容忍」政策宣導多年，他仍心存僥倖，執意酒駕，實屬不可取。

法院審酌其犯後坦承犯行，考量其擁有碩士學歷、經濟狀況拮据、犯案當下並未釀成事故，最終依違反不能安全駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑4月，得以每日新台幣1,000元折算罰金，共計12萬元。

郭岱詠曾是中職中信鯨隊外野手，胞弟郭岱琦則效力統一獅。2007年4月29日，兄弟二人分別在不同場次開轟，創下中華職棒史上首次「親兄弟同日開轟」紀錄，成為球迷津津樂道的佳話。這項紀錄後來僅有陳連宏、陳金鋒兄弟檔在2007年8月8日與2009年5月23日兩度追平。

然而，郭岱詠與歌手紀曉君育有一女，兩人早在2009年離婚，多年來鮮少出現在媒體版面，如今卻因酒駕遭判刑重回公眾視野，為他曾經輝煌的球員生涯，添上一筆遺憾的註腳。