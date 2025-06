還在燒！萬海貨輪「船身傾斜」恐整艘沉沒　空拍畫面曝光

記者詹雅婷/綜合報導

萬海航運的WAN HAI 503旺春輪在印度西部外海發生火警,印度海岸防衛隊正動員人力撲滅火勢,如今船身已出現10至15度傾斜,不斷有濃煙竄出,多個貨櫃落入海中,最終可能整艘沉沒。在此之際,搜救人員仍在尋找4名失蹤船員,其中包括2名台灣人。

▲印度海岸防衛隊10日發布照片與影片,旺春輪還在燒。(圖/翻攝自Indian Coast Guard)

CNN、德干前鋒報(Deccan Herald)等報導,旺春輪懸掛新加坡國旗,6月7日離開斯里蘭卡首都可倫坡(Colombo),原定前往印度孟買尼赫魯港(Nhava Sheva),未料航行至喀拉拉邦港口阿吉卡(Azhikkal)外海時,9日上午9時30分左右通報船上貨櫃內部爆炸發生大火。到了10日,也就是事發超過24小時之後,旺春輪還在燒,且不斷傳出爆炸聲響,由印度海岸防衛隊(ICG)及海軍參與滅火救援行動。

印度海岸防衛隊10日派出5艘船隻參與滅火作業,旺春輪船上部分區域仍持續有火勢並發生爆炸,有的區域則是火勢受控,但仍有濃煙,船身傾斜10至15度,有更多貨櫃落水。依據ICG發布的最新影像,旺春輪還在燒,不斷冒出黑煙。

▲現階段尚不清楚爆炸發生的原因。(圖/翻攝自Indian Coast Guard)

印度海岸防衛隊司令尤尼亞爾(Amit Uniyal)指出,現階段尚不清楚爆炸發生原因,相關人員正竭盡全力控制火勢,但情況惡化,有越來越多貨櫃著火,「我無法告訴你這艘船是否會沉沒」。

旺春輪一共22名船員,包括8位中國人、6位台灣人、5位緬甸人、3名印尼公民,在事故發生後棄船逃生,其中18人獲救轉移至港口城市芒格洛爾(Mangaluru),但有4名船員失蹤,包括2名台灣人、1名印尼人、1名緬甸人。

船上貨物清單顯示,旺春輪載運多種高危險性物品,包括易燃液體(第3類)、易燃固體(第4.1類)、易自燃物質(第4.2類)及有毒物質(第6類)。

