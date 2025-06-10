還在燒！萬海貨輪「船身傾斜」恐整艘沉沒　空拍畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

萬海航運的WAN HAI 503旺春輪在印度西部外海發生火警，印度海岸防衛隊正動員人力撲滅火勢，如今船身已出現10至15度傾斜，不斷有濃煙竄出，多個貨櫃落入海中，最終可能整艘沉沒。在此之際，搜救人員仍在尋找4名失蹤船員，其中包括2名台灣人。

▲印度海岸防衛隊10日發布照片與影片，旺春輪還在燒。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

CNN、德干前鋒報（Deccan Herald）等報導，旺春輪懸掛新加坡國旗，6月7日離開斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo），原定前往印度孟買尼赫魯港（Nhava Sheva），未料航行至喀拉拉邦港口阿吉卡（Azhikkal）外海時，9日上午9時30分左右通報船上貨櫃內部爆炸發生大火。到了10日，也就是事發超過24小時之後，旺春輪還在燒，且不斷傳出爆炸聲響，由印度海岸防衛隊（ICG）及海軍參與滅火救援行動。

印度海岸防衛隊10日派出5艘船隻參與滅火作業，旺春輪船上部分區域仍持續有火勢並發生爆炸，有的區域則是火勢受控，但仍有濃煙，船身傾斜10至15度，有更多貨櫃落水。依據ICG發布的最新影像，旺春輪還在燒，不斷冒出黑煙。

▲現階段尚不清楚爆炸發生的原因。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

印度海岸防衛隊司令尤尼亞爾（Amit Uniyal）指出，現階段尚不清楚爆炸發生原因，相關人員正竭盡全力控制火勢，但情況惡化，有越來越多貨櫃著火，「我無法告訴你這艘船是否會沉沒」。

旺春輪一共22名船員，包括8位中國人、6位台灣人、5位緬甸人、3名印尼公民，在事故發生後棄船逃生，其中18人獲救轉移至港口城市芒格洛爾（Mangaluru），但有4名船員失蹤，包括2名台灣人、1名印尼人、1名緬甸人。

船上貨物清單顯示，旺春輪載運多種高危險性物品，包括易燃液體（第3類）、易燃固體（第4.1類）、易自燃物質（第4.2類）及有毒物質（第6類）。