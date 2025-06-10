　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

改善白沙屯媽祖進香壅塞　拱天宮增聯絡道路116年通車

▲▼「拱天宮南側聯絡道路新建工程」今日動土。（圖／公路局提供）

▲「拱天宮南側聯絡道路新建工程」今日動土。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

過往每年白沙屯媽祖徒步進香吸引大批信眾參與，周邊道路塞爆，為改善交通壅塞問題，交通部公路局補助3.73億元推動「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，加上地方配合款，總經費達4.38億元，該工程今(10)日動土，預計116年完工通車。

每年白沙屯媽祖進香，周邊道路就會面臨人潮、車潮壅擠，今年5月1日起為期10天9夜的徒步進香行程，交通部則首度推出白沙屯媽祖進香疏運措施，服務超過29萬人次信眾，其中公路局推出「白沙屯拱天宮=高鐵苗栗站」及「北港朝天宮=台鐵嘉義站」兩條直達客運路線疏運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為改善苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮周邊交通長期壅塞問題，公路局補助地方政府，推動「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，今舉辦動工典禮。

該工程1730公尺，寬12到14.6公尺，總經費達4.38億元，其中中央補助3.73億元，而地方配合款6,578萬元，則由香火鼎盛的白沙屯拱天宮管理委員會全額捐助。

公路局表示，此次補助「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，向北銜苗86線，南接台1線並橫向銜接苗41線海濱聯絡道，工程涵蓋拱天宮南側聯絡道路的開闢與拓寬、排水系統改善、新建跨越鐵路橋梁及人本交通安全等工程。

公路局指出，該工程預計116年完工通車後，將有效分流拱天宮周邊的人車潮，大幅提升交通安全與通行效率。

此外，交通部近3年已核定24項工程，總經費逾22.47億元，持續支持苗栗縣交通建設，生活圈交通計畫；其中前瞻基礎建設提升道路品質計畫106年到114年，亦補助苗栗縣政府達17.41億元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才跟女兒說「要去逛街」！板橋女遭撞死　肇事運將喊：煞車失靈
全聯熱便當「10元」！　限量開搶
綠色共諜賣掉賴清德！4人續押庭開審
快訊／苗栗男「被沖進涵管裡」遺體流出
快訊／作家南方朔辭世　享壽78歲
獨／前職棒球星醉駕衝球場！警驚呼：0.50很高欸
傾斜了！萬海貨輪「還在燒」恐整艘沉沒　空拍畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農曆十五「射手座滿月」！　3星座、3星座最易暴走

「鋸傷睪丸掉出來」還不是最慘！醫曝「這裡一斷」恐5分鐘內死亡

看影片「必開2倍速」沒耐心等鋪陳！兩派戰翻：為何不乾脆關掉

快訊／作家南方朔辭世　享壽78歲

首颱「蝴蝶」最快明天上午生成　周四低壓影響全台水氣增

末班公車守護國三生太感動　戴晨志現身芳苑國中...鼓勵偏鄉學子

台灣首度以「主題國」登首爾書展　「文學國家隊」23位作家前往

改善白沙屯媽祖進香壅塞　拱天宮增聯絡道路116年通車

外國學生想吃台灣味道！老饕推「直接去熱炒店」列必點菜色

赴美留學「簽證速度慢」恐有變數　教育部擬比照疫情措施協助

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

農曆十五「射手座滿月」！　3星座、3星座最易暴走

「鋸傷睪丸掉出來」還不是最慘！醫曝「這裡一斷」恐5分鐘內死亡

看影片「必開2倍速」沒耐心等鋪陳！兩派戰翻：為何不乾脆關掉

快訊／作家南方朔辭世　享壽78歲

首颱「蝴蝶」最快明天上午生成　周四低壓影響全台水氣增

末班公車守護國三生太感動　戴晨志現身芳苑國中...鼓勵偏鄉學子

台灣首度以「主題國」登首爾書展　「文學國家隊」23位作家前往

改善白沙屯媽祖進香壅塞　拱天宮增聯絡道路116年通車

外國學生想吃台灣味道！老饕推「直接去熱炒店」列必點菜色

赴美留學「簽證速度慢」恐有變數　教育部擬比照疫情措施協助

台灣有事怎麼辦？　日本駐陸大使：兩岸有足夠智慧和平解決

陳晨威追逐紀錄「被虧」不影響　曾豪駒點出進化關鍵

最美宮廟女星爆出事！　送急診還痛到站不起來...驚見神蹟來了

腸病毒反常還爆「新生兒殺手」伊科11型流行　今年已4重症釀2死

夏天別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

最美MC衰捲獵豔名單！　IG無奈發聲：我不是富商的菜

美籍未婚夫妻行李夾帶19公斤大麻闖關　收1.5萬美元運毒下場曝

台東縣府提醒飼養貓須登記　室內飼養可免注射狂犬疫苗

翁曉玲控「捐款清大」食言！曹興誠求償4千萬　法庭對戰實況曝

草屯鐵皮屋火警烈焰狂竄　1家3口不在！住警器狂喊「英勇殉職」

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

生活熱門新聞

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

颱風最快明生成！　路徑曝光

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為首颱「蝴蝶」　最新路徑曝

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

最新迴轉路徑曝　颱風可能生成帶「劇烈降雨」

富商獵豔17名啦啦隊女孩　女律師用「橘子發霉」神描述

颱風可能生成　「雨最大」地區曝

快訊／11分鐘連2震！13:43台東規模4.0地震　最大震度3級

蝴蝶攪局高科大恐線上畢典　畢業生崩潰

更多熱門

相關新聞

校園興建經費零進度　鍾東錦砲轟中央

校園興建經費零進度　鍾東錦砲轟中央

苗栗縣後龍國中私有地徵收和操場興建案，縣府已編列2.3億土地徵收費，去年9月向教育部體育署爭取工程經費，至今進度「掛零」。苗栗縣長鍾東錦對教育部表達強烈不滿，今（10日）在縣務會議中，痛斥「教育部真的很混蛋，做法實在太離譜、太欺負人了，囉哩囉嗦不知道在搞什麼？」

通緝犯騎車被路人闖紅燈擊落　慘落網

通緝犯騎車被路人闖紅燈擊落　慘落網

苗栗新東大橋下後龍溪移工溺水失蹤　今持續搜救

苗栗新東大橋下後龍溪移工溺水失蹤　今持續搜救

搭計程車少做1事！苦主慘吞「3千元罰單」

搭計程車少做1事！苦主慘吞「3千元罰單」

國1三義段火燒車　全車成廢鐵畫面曝

國1三義段火燒車　全車成廢鐵畫面曝

關鍵字：

交通白沙屯媽祖通霄苗栗公路局聯絡道路拱天宮

讀者迴響

熱門新聞

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

快訊／郭書瑤突現身北檢！被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／台中女高中生失蹤7天　警找到人通知家屬

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面