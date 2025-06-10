改善白沙屯媽祖進香壅塞　拱天宮增聯絡道路116年通車

▲「拱天宮南側聯絡道路新建工程」今日動土。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

過往每年白沙屯媽祖徒步進香吸引大批信眾參與，周邊道路塞爆，為改善交通壅塞問題，交通部公路局補助3.73億元推動「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，加上地方配合款，總經費達4.38億元，該工程今(10)日動土，預計116年完工通車。

每年白沙屯媽祖進香，周邊道路就會面臨人潮、車潮壅擠，今年5月1日起為期10天9夜的徒步進香行程，交通部則首度推出白沙屯媽祖進香疏運措施，服務超過29萬人次信眾，其中公路局推出「白沙屯拱天宮=高鐵苗栗站」及「北港朝天宮=台鐵嘉義站」兩條直達客運路線疏運。

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為改善苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮周邊交通長期壅塞問題，公路局補助地方政府，推動「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，今舉辦動工典禮。

該工程1730公尺，寬12到14.6公尺，總經費達4.38億元，其中中央補助3.73億元，而地方配合款6,578萬元，則由香火鼎盛的白沙屯拱天宮管理委員會全額捐助。

公路局表示，此次補助「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，向北銜苗86線，南接台1線並橫向銜接苗41線海濱聯絡道，工程涵蓋拱天宮南側聯絡道路的開闢與拓寬、排水系統改善、新建跨越鐵路橋梁及人本交通安全等工程。

公路局指出，該工程預計116年完工通車後，將有效分流拱天宮周邊的人車潮，大幅提升交通安全與通行效率。

此外，交通部近3年已核定24項工程，總經費逾22.47億元，持續支持苗栗縣交通建設，生活圈交通計畫；其中前瞻基礎建設提升道路品質計畫106年到114年，亦補助苗栗縣政府達17.41億元。