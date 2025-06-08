搭計程車少做1事！苦主慘吞「3千元罰單」：上車5分鐘就開罰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

一名女網友日前分享，自己活到快40歲，首次收到交通罰單，原因竟是搭乘計程車時，坐後座沒繫安全帶，路邊攔檢直接被開罰3000元，「呼籲大家上車後，一定要立馬繫安全帶哦！」貼文引發討論。就有人直呼，「原來沒繫安全帶是罰乘客喔，難怪計程車司機都不管乘客繫好了沒，就直接加油門開車。」

原PO在Threads表示，人生第一張交通罰單，是搭乘計程車時，坐後座沒繫安全帶，被開罰3000塊，「呼籲大家上車後，一定要立馬繫安全帶哦！不管當下在忙什麼事，一定要先繫安全帶！」

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她也在留言處透露，自己平常都會繫安全帶，但那天因為工作講電話一時忘記，結果上車不到五分鐘就被警察開單。她補充，司機有一直向她道歉，但她覺得不是對方的問題，「上車本來就要馬上繫安全帶，我被罰也是應該，完全不怪他。雖然他沒講，但他有貼標語，所以罰乘客也是符合規定。」

對於如何被抓的，有人以為是相機或司機檢舉，原PO回應是「路邊攔檢」。就有人直呼，「蝦毀！我家人除了上高速才繫」，「原來沒繫安全帶是罰乘客喔？」「我就算很近也會繫～我男友坐後座不會，反正被罰他自己負責。」

還有網友表示，「我上次坐小黃，問司機要不要繫安全帶，他說不用；看了版主的貼文以後，一定要自己繫好」、「還好我上汽車一定都先把安全帶扣好，習慣了」、「第一次看到真的有在取締後座的」、「我是上個月被罰安全帶沒繫到安全點。」

事實上，根據《道路交通管理處罰條例》第31條規定，汽車在一般道路行駛時，駕駛人或乘客沒繫安全帶，駕駛人將被罰1500元；如果是營業用大客車，罰鍰提高到2000元。但若是在高速公路或快速道路上被抓到，罰金則是3000元起跳，最高可罰到6000元。不過，如果是搭乘計程車等營業用車，且司機已經透過口頭或標語完成告知義務，這種情況下，就會改罰乘客本人。