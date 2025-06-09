苗栗新東大橋下後龍溪移工溺水失蹤　今出動空拍機搜救

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市後龍溪新東大橋下方消波塊，昨（8日）晚發生越南籍移工落水失蹤意外。數名趁休假在溪畔烤肉的移工，其中1名男移工一時興起，縱身往消波塊上方跳水，結果迅速遭湍急溪水拖捲入消波塊水底下，警消和救難協會等漏夜搜索未果。考量水勢湍急、潛水人員無法下水，今（9）天上午繼續採打撈式搜救。

▲越南男移工在後龍溪跳水戲水失蹤，警消和救難單位持續搜尋中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局第一救災大隊長鄭勝峰表示，昨晚6時40分接獲後龍溪新東大橋東側消波塊有男子溺水失蹤，消防局、苗栗警察分局接獲報案，通報苗栗縣山城救援協會等單位到場協助搜救，可惜水勢湍急，只能確定落水者受困消波塊底部，直到昨晚10時仍無所獲才收隊。

▲越南男移工在後龍溪跳水前由女友拍下最後身影。（圖／記者楊永盛翻攝）

鄭勝峰說，根據報案的越南籍女移工指出，跟越南籍男友（32歲）等5人，昨利用休假日到溪畔烤肉、戲水，男友先前有下水過，案發前再坐在消波區塊往上游方向跳水，結果這次人沒有浮上來，遭湍急水流拖入消波塊間失去蹤影。

搜救人員今天上午7時繼續搜救下落，考量水勢湍急，不敢讓潛水員下水打撈，目前在岸際用鐵鈎等保守式打撈，並持續在新東大橋下游第2至第3消波區塊搜尋，並輔佐空拍機鳥瞰畫面，目前尚未發現溺水者。另外，警消根據報案人提供畫面顯示，失蹤者落水前在消波塊上的身影也曝光。