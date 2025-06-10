　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新港奉天宮金虎將軍一卡通6/11開賣　搭車消費兩相宜

▲▼新港奉天宮虎爺符令平安賜福功能up ！升級搖搖一卡通超療癒 。（圖／新港奉天宮提供）

▲▼新港奉天宮虎爺符令平安賜福功能up ！升級搖搖一卡通超療癒 。（圖／新港奉天宮提供）

記者翁伊森／嘉義報導

金虎將軍駕到！繼三年前推出的「金虎爺立體造型悠遊卡」大受好評後，今年虎爺誕辰前，再次推出造型票證卡，這次改以一卡通形式推出，並以金虎將軍符令搖搖樂造型亮相，造型相當新潮，乍看看似規規矩矩的符令造型壓克力牌，細看卻發現內藏小元寶及銅錢等招財搖搖細節，搖晃還會發出沙沙聲相當療癒，整體造型配色都符合時下迷因文化，不論拿來驅邪避小人，還是先存500元掛在包包上當救命基金都相當合適！「金虎將軍賜"符"一卡通」即將於6月11日開賣。　　

▲▼新港奉天宮虎爺符令平安賜福功能up ！升級搖搖一卡通超療癒 。（圖／新港奉天宮提供）

來到新港，除了賞花吃鴨肉羹，最主要的目的莫過於到新港奉天宮參拜進香，以及朝聖這尊最有名的金虎爺將軍。每年有超過數十萬信眾來到新港奉天宮朝拜，為台灣虎爺人氣之首，分靈出去的虎爺將軍也占據全台最多分會。別於他廟虎爺，新港奉天宮的金虎爺從來不放地面，莊嚴卻親和力十足的虎爺除了是孩子的守護神，有鎮煞、保平安的意涵，金虎爺諧音「金好野」也帶來財運亨通的好吉兆，近年祈求升官發財的信眾也逐年攀升。本次嘉義新港奉天宮金虎爺總會和鑫夢想文創推出的【金虎將軍搖搖賜"符"一卡通】，少見採用木牌平安符令的設計結合流行的「搖搖樂」吊飾設計，其中五枚銅錢加五個元寶，象徵「五福臨門、十全十美」的祝福，為充滿壓力的現代生活增添紓壓又療癒的情境。

▲▼新港奉天宮虎爺符令平安賜福功能up ！升級搖搖一卡通超療癒 。（圖／新港奉天宮提供）

俗話說，人算不如天算，通勤時只是差一點點時間，就錯過上車的機會；上班時盡心盡力趕提案，卻在要交出的那一刻主管說不用做了；好不容易忙完一天，想吃的便當店還公休。掛個金虎將軍符令【金虎將軍搖搖賜"符"一卡通】來撐場吧！不只可以搭車、消費，心煩的時候「搖」一下，像是抽籤的搖搖樂設計，紓壓又心安，金虎爺加持下的保庇小物隨身攜帶！

▲▼新港奉天宮虎爺符令平安賜福功能up ！升級搖搖一卡通超療癒 。（圖／新港奉天宮提供）

【金虎將軍搖搖賜"符"一卡通】每個售價590元，將於6月11日中午11點於Be come true開放線上預購，限時不限量預購至7月15日截止，7-ELEVEN 同日開放 ibon預購，信奉虎爺或喜愛收藏迷因造型票證卡的粉絲不要錯過囉。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才跟女兒說「要去逛街」！板橋女遭撞死　肇事運將喊：煞車失靈
全聯熱便當「10元」！　限量開搶
綠色共諜賣掉賴清德！4人續押庭開審
快訊／苗栗男「被沖進涵管裡」遺體流出
快訊／作家南方朔辭世　享壽78歲
獨／前職棒球星醉駕衝球場！警驚呼：0.50很高欸
傾斜了！萬海貨輪「還在燒」恐整艘沉沒　空拍畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

喝得安心！　台東環保局夏季提醒：水塔半年清洗一次

嘉基與玉津咖啡合作支持家庭照顧者　推動喘息咖啡計畫

震後1年再開張！花蓮慈院重啟天祥假日門診　居民喜：沒被遺忘

婦拄助行器街頭迷路　嘉義暖警助他平安返家

腎臟健康警訊！嘉義男尿液泡泡不散　需警惕蛋白尿

「遺跡探險家號」明晨停靠花蓮港　140旅客展開1日精選旅程

新港奉天宮金虎將軍一卡通6/11開賣　搭車消費兩相宜

後龍國中操場興建經費零進度　鍾東錦批教育部：太離譜、欺負人

台南東區「宜居平實」238戶社宅動土　黃偉哲：共築幸福家園

鼓勵生育！花蓮托育福利逐年升級　新手父母親職教育課程報名中

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

喝得安心！　台東環保局夏季提醒：水塔半年清洗一次

嘉基與玉津咖啡合作支持家庭照顧者　推動喘息咖啡計畫

震後1年再開張！花蓮慈院重啟天祥假日門診　居民喜：沒被遺忘

婦拄助行器街頭迷路　嘉義暖警助他平安返家

腎臟健康警訊！嘉義男尿液泡泡不散　需警惕蛋白尿

「遺跡探險家號」明晨停靠花蓮港　140旅客展開1日精選旅程

新港奉天宮金虎將軍一卡通6/11開賣　搭車消費兩相宜

後龍國中操場興建經費零進度　鍾東錦批教育部：太離譜、欺負人

台南東區「宜居平實」238戶社宅動土　黃偉哲：共築幸福家園

鼓勵生育！花蓮托育福利逐年升級　新手父母親職教育課程報名中

台灣有事怎麼辦？　日本駐陸大使：兩岸有足夠智慧和平解決

陳晨威追逐紀錄「被虧」不影響　曾豪駒點出進化關鍵

最美宮廟女星爆出事！　送急診還痛到站不起來...驚見神蹟來了

腸病毒反常還爆「新生兒殺手」伊科11型流行　今年已4重症釀2死

夏天別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

最美MC衰捲獵豔名單！　IG無奈發聲：我不是富商的菜

美籍未婚夫妻行李夾帶19公斤大麻闖關　收1.5萬美元運毒下場曝

台東縣府提醒飼養貓須登記　室內飼養可免注射狂犬疫苗

翁曉玲控「捐款清大」食言！曹興誠求償4千萬　法庭對戰實況曝

草屯鐵皮屋火警烈焰狂竄　1家3口不在！住警器狂喊「英勇殉職」

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

地方熱門新聞

台南16校入選5G教學示範土城國小、崇明國中搶下觀課門票

劍橋大飯店Buffet熱炒蛋餅現煎現吃、再送氣泡水

新北歷經14次協調　土城61戶完成污水接管

快訊／台南湖美街垃圾車起火！悶燒冒煙幸無人傷亡

校園興建經費零進度　鍾東錦砲轟中央

台南就業中心6月5場徵才釋出逾500職缺

市府網路報名各彈各調　謝美英批智發會

凌濤要求環保局　「加碼」稽查中油桃煉廠

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

37張證照、技職之光加身崑大黃秉樺築夢餐飲路

國籍「鑫豐」貨船撞礁石！漏油船身傾斜　船長求援

許淑華：提訴願促政院原數核撥補助款

「北大武山」象徵警察精神　內埔警穿上特製團服

更多熱門

相關新聞

獨／女大生獲釋！阿公要帶她做2件事

獨／女大生獲釋！阿公要帶她做2件事

台中李姓女大生跟好友林姓女大生被騙去柬埔寨，今日終於獲釋，結束85天驚魂。李女阿公今早得知好消息，難掩內心激動，準備看到孫女第一眼就要說「阿公好想你！」並帶孫女去剪頭髮過運、收驚。

中鹿客運失控打滑撞圍牆！3乘客受驚嚇

中鹿客運失控打滑撞圍牆！3乘客受驚嚇

台南北區牛排店火警！消防4分鐘撲滅

台南北區牛排店火警！消防4分鐘撲滅

大甲媽回鑾抵沙鹿警重兵防搶轎

大甲媽回鑾抵沙鹿警重兵防搶轎

手機即車票！「TWQR」一碼掃遍全台大眾運輸

手機即車票！「TWQR」一碼掃遍全台大眾運輸

關鍵字：

新港奉天宮金虎將軍一卡通符令平安

讀者迴響

熱門新聞

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

快訊／郭書瑤突現身北檢！被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／台中女高中生失蹤7天　警找到人通知家屬

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面