新港奉天宮金虎將軍一卡通6/11開賣　搭車消費兩相宜

▲▼新港奉天宮虎爺符令平安賜福功能up ！升級搖搖一卡通超療癒 。（圖／新港奉天宮提供）

記者翁伊森／嘉義報導

金虎將軍駕到！繼三年前推出的「金虎爺立體造型悠遊卡」大受好評後，今年虎爺誕辰前，再次推出造型票證卡，這次改以一卡通形式推出，並以金虎將軍符令搖搖樂造型亮相，造型相當新潮，乍看看似規規矩矩的符令造型壓克力牌，細看卻發現內藏小元寶及銅錢等招財搖搖細節，搖晃還會發出沙沙聲相當療癒，整體造型配色都符合時下迷因文化，不論拿來驅邪避小人，還是先存500元掛在包包上當救命基金都相當合適！「金虎將軍賜"符"一卡通」即將於6月11日開賣。

來到新港，除了賞花吃鴨肉羹，最主要的目的莫過於到新港奉天宮參拜進香，以及朝聖這尊最有名的金虎爺將軍。每年有超過數十萬信眾來到新港奉天宮朝拜，為台灣虎爺人氣之首，分靈出去的虎爺將軍也占據全台最多分會。別於他廟虎爺，新港奉天宮的金虎爺從來不放地面，莊嚴卻親和力十足的虎爺除了是孩子的守護神，有鎮煞、保平安的意涵，金虎爺諧音「金好野」也帶來財運亨通的好吉兆，近年祈求升官發財的信眾也逐年攀升。本次嘉義新港奉天宮金虎爺總會和鑫夢想文創推出的【金虎將軍搖搖賜"符"一卡通】，少見採用木牌平安符令的設計結合流行的「搖搖樂」吊飾設計，其中五枚銅錢加五個元寶，象徵「五福臨門、十全十美」的祝福，為充滿壓力的現代生活增添紓壓又療癒的情境。

俗話說，人算不如天算，通勤時只是差一點點時間，就錯過上車的機會；上班時盡心盡力趕提案，卻在要交出的那一刻主管說不用做了；好不容易忙完一天，想吃的便當店還公休。掛個金虎將軍符令【金虎將軍搖搖賜"符"一卡通】來撐場吧！不只可以搭車、消費，心煩的時候「搖」一下，像是抽籤的搖搖樂設計，紓壓又心安，金虎爺加持下的保庇小物隨身攜帶！

【金虎將軍搖搖賜"符"一卡通】每個售價590元，將於6月11日中午11點於Be come true開放線上預購，限時不限量預購至7月15日截止，7-ELEVEN 同日開放 ibon預購，信奉虎爺或喜愛收藏迷因造型票證卡的粉絲不要錯過囉。