手機即車票！「TWQR」一碼掃遍全台大眾運輸　支付限時100％回饋

▲告別卡片零錢！透過手機APP點選「TWQR」乘車碼，就能搭乘大眾運具。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

搭乘大眾運輸迎來全新支付方式！一卡通與財金公司攜手合作，串聯「銀行」與「電支機構」兩大支付體系，讓民眾透過手機APP就能輕鬆掃碼搭乘各式交通工具，再也無須買車票，並告別忘記帶卡片或零錢的窘境。4月15日至12月31日，使用「TWQR乘車碼」搭乘大眾運輸，支付成功即享100%全額回饋。

一卡通公司、財金公司今日在高雄捷運美麗島站舉行上線記者會，金管會、中央銀行、高雄市政府等代表皆到場見證，共同宣告智慧交通新時代的來臨。「TWQR乘車碼」的推出，象徵著台灣在交通支付標準化上邁出重要一步，實現「一碼通行全台」的里程碑。

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▲「TWQR乘車碼」可直接從帳戶扣款支付車資。（圖／記者許宥孺攝）

「TWQR乘車碼」是由財金公司整合「QR Code共通支付標準」及交通部制定之「交通運輸票證二維條碼資料格式標準」，並透過「電子支付跨機構共用平臺」，串聯起「銀行」與「電支機構」兩大支付體系，民眾只需開啟常用的支付APP，點選「TWQR乘車碼」功能，將手機靠近讀碼設備掃描，即可從帳戶直接扣款支付車資。

▲首波提供「TWQR乘車碼」服務有9家公股銀行。（圖／記者許宥孺攝）



首波提供「TWQR乘車碼」服務的金融機構包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政等九家。目前，高雄捷運、高雄輕軌、台中捷運、新北捷運，以及各縣市合作的公車和渡輪等大眾運輸系統已支援使用「TWQR乘車碼」。

▲金融監督管理委員會副主委陳彥良。（圖／記者許宥孺攝）

金管會副主委陳彥良表示，「TWQR乘車碼」的啟用，讓民眾搭乘大眾運輸時，除了傳統的卡片和現金支付外，多了一項更便利的手機支付選擇。這不僅是金融科技的進步，也符合政府推動綠色金融政策與永續發展的目標。

高市府副秘書長王宏榮指出，高雄市一直以來積極推動智慧城市建設，是全台第一個實施全運具QRCode乘車碼支付的城市，現在更成為「TWQR乘車碼」的先行示範城市，廣納各家金融業者的電子支付服務，期待這項服務能帶動全台公共運輸的升級。

▲財金公司董事長林國良。（圖／記者許宥孺攝）

財金公司董事長林國良表示，「TWQR乘車碼」的開通，將「TWQR」的應用延伸到交通領域，讓民眾可以更輕鬆地在全台各地移動。未來，財金公司也將積極與國外支付業者洽談合作，期望讓國際旅客也能透過手機暢遊台灣。

▲4月15日至12月31日使用「TWQR乘車碼」搭乘大眾運具，享每筆100%全額回饋。（圖／記者許宥孺攝）

「TWQR乘車碼」已於即日起率先開放9家先導機構的客戶使用，未來將逐步擴展至全台各交通場域。為了鼓勵民眾體驗，這9家金融機構也將於4月15日至12月31日推出「TWQR乘車碼」支付享100%全額回饋的優惠活動。