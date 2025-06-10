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37張證照、技職之光加身！　崑大黃秉樺用實力築夢餐飲路

▲黃秉樺考取37張餐飲證照並斬獲多項競賽金牌，展現技職實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃秉樺考取37張餐飲證照並斬獲多項競賽金牌，展現技職實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「為了奶奶煮的飯菜香，我想用料理說故事。」崑山科技大學餐飲管理及廚藝系黃秉樺，從家庭記憶起步，十年如一日耕耘餐飲之路，至今已考取37張餐飲證照，榮獲第19屆技職之光、台南市大專優秀青年，並錄取高雄餐旅大學碩士班，技職精神與實戰力備受肯定。

▲黃秉樺考取37張餐飲證照並斬獲多項競賽金牌，展現技職實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃秉樺說，童年看著奶奶備菜煮飯的模樣，讓他深刻體會料理蘊含的溫度與文化。自蘭潭國中起便投入技職學程，進入東吳高職餐飲科就讀，後因崑大設備與補助完善，毅然改變志願進入餐飲系。他認為專業廚師應具備多元技能，因此不斷挑戰各類證照與競賽，累積豐富實戰經驗。

▲黃秉樺考取37張餐飲證照並斬獲多項競賽金牌，展現技職實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2021至2024年間，他徵戰餐飲界大小賽事奪下37面獎牌，尤其在2023 IAFBC國際挑戰賽一舉奪得「月子餐展示」、「刀工」、「水花片」三金，讓人驚艷。他更回憶最具挑戰的經驗，是在缺乏資源下考取「中式麵食發麵類乙級」，不惜每週通勤麻豆，甚至考前夜宿考場，憑著毅力與苦練拿下認證。

▲黃秉樺考取37張餐飲證照並斬獲多項競賽金牌，展現技職實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為驗證實力，他至高雄老新台菜實習，雖初期節奏不熟被責備，仍咬牙撐過、事後檢討改進，最後不僅勝任還能分擔工作。他說：「願意認錯學習，比技術更重要。」

▲黃秉樺考取37張餐飲證照並斬獲多項競賽金牌，展現技職實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

未來，他將赴高餐大攻讀碩士，期望結合飲食文化與創意研發，朝品牌經營與教育領域發展。他也感謝繫上洪廷瑋老師一路相挺，提醒他「態度決定高度」，讓他在每次遇挫時，仍能記起初衷繼續前行。黃秉樺用一張張證照、一場場競賽，證明技職不是捷徑，而是一條需要堅持、值得驕傲的實力之路。

▲黃秉樺考取37張餐飲證照並斬獲多項競賽金牌，展現技職實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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