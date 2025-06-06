崑大黃佳音返鄉創業種香莢蘭　USR實踐助攻農業永續

▲黃佳音返鄉與友人共創「芬芳香草園」，實地投入香莢蘭種植。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在地青農返鄉創業、融合USR實踐永續經濟，崑山科技大學企業管理研究所應屆畢業生黃佳音，原先活躍於行銷與飯店產業，婚後返鄉生活之際，因緣際會投入香莢蘭種植，並攜手友人在台南安定成立「芬芳香草園」，她透過進修碩士學位強化營運思維，更在USR課程中結合「烏金炭技術」改善土壤與植栽效能，實踐農業迴圈、推動永續發展。

「我原本怕曬太陽，也怕昆蟲。」黃佳音笑說，務農原本從未列入人生規劃，大學畢業後，她先在公關公司服務，接觸過汽車、食品、零售等品牌行銷活動，也曾任職桂田酒店擔任公關經理與業務主管，工作表現亮眼。但走入家庭後，選擇回到台南，原本協助能源顧問公司撰寫農電計畫書，意外認識具高經濟潛力的香莢蘭作物，相較農電更具發展空間，遂決定跨界創業，與友人吳鬱君在安定區租地種植。

種植初期困難重重，網室搭建、苗種失敗、技術門檻皆是考驗，黃佳音從零學起，拜訪前輩請益、親自蹲在田裡研究植株變化，終於種出茁壯的香莢蘭。為補足營運知識，她報考崑大企管所，在學期間考取「商務企劃能力檢定」與「調查分析師」證照，並參與ESG管理研習。在USR課程中，她更將「烏金炭」（生物炭）與香草園結合，藉由拌入土壤提升保水保肥力，減少農藥與肥料施用，不僅提升作物健康，也實踐環境友善農法。

此外，她在林清泉教授指導下完成碩士論文，以〈香莢蘭創新商業模式建構與效益分析〉為題進行個案研究，並代表學校赴印尼參與第13屆創業與管理國際研討會，以全英文發表展現學術實力。黃佳音感謝學姊嚴心誼引薦入學、所長呂德財與林教授的指導，她說：「香草園像孩子一樣，讓我學習堅持，也希望未來能吸引更多青農投入，一起打造香莢蘭的新藍海，為台灣農業注入新動能。」