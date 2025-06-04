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從加護病房到時尚伸展台　崑大邱芊綠畢製「重生」走出逆境

▲崑山科大時尚系應屆畢業生邱芊綠，歷經車禍重傷仍堅持完成畢製秀，展現不屈生命力。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科大時尚系應屆畢業生邱芊綠，歷經車禍重傷仍堅持完成畢製秀，展現不屈生命力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生邱芊綠，在大二時歷經一場奪命車禍，頭部重創昏迷三日命懸一線，康復後認知與體力明顯衰退，原本璀璨的夢想幾乎中斷，但她不向命運低頭，靠著堅韌意志與家人陪伴，一步步走過復健路，更勇敢接下畢業製作總召任務，用設計作品〈重生 Rebirth〉訴說自己跨越低谷的生命故事，獲校方頒發傑出專業榮譽獎，為求學旅程寫下動人句點。

▲崑山科大時尚系應屆畢業生邱芊綠，歷經車禍重傷仍堅持完成畢製秀，展現不屈生命力。（記者林東良翻攝，下同）

「我從病床站起來，也回到了人生的主場。」邱芊綠來自彰化，畢業於北鬥家商廣告設計科，自高中起即對時尚產業充滿熱忱，進入崑山科大後積極參與業界實習，前後投入15場大型時裝週活動，曾在WEAVISM織本主義、施華洛世奇、寶拉珍選等知名品牌秀場擔任秀導助理、Dresser等職。她更赴凱渥集團實習一年半，累積專業歷練，還曾參與MV〈浮世〉拍攝。然而2022年底突遭車禍重傷，讓她一度失去語言與邏輯能力，也難以久站，甚至耳鳴影響思緒。「那時候的我，不確定還能不能回到這條路上。」她坦言。

▲崑山科大時尚系應屆畢業生邱芊綠，歷經車禍重傷仍堅持完成畢製秀，展現不屈生命力。（記者林東良翻攝，下同）

病痛未能擊垮她，反讓她更加珍惜創作的機會。復健期間，她一邊接受腦部與肢體訓練，一邊堅持完成課業，更主動擔任畢製總召，從主題發想到現場執行都親力親為。今年4月於南紡購物中心舉辦的時尚秀中，她全場穿梭調度、表現亮眼，展現強大執行力。她的畢業作品〈重生〉運用紅與黑象徵傷痛與重生，拉環飾品則象徵在醫院艱難拉開每一天的生活。她陸續考取4張證照，並維持優異成績，成為繫上勵志典範。

▲崑山科大時尚系應屆畢業生邱芊綠，歷經車禍重傷仍堅持完成畢製秀，展現不屈生命力。（記者林東良翻攝，下同）

談及未來，邱芊綠希望投入品牌行銷與活動策劃領域，繼續在時尚產業發光發熱。她也感謝父母在漫長療養中無微不至的陪伴，以及師長們給予的實務指導。她鼓勵學弟妹：「每一步雖不快，但會成就更堅強的自己。」走過低谷的她，帶著滿身疤痕與光芒，再次站上人生秀場，勇敢綻放屬於自己的華麗姿態。

▲崑山科大時尚系應屆畢業生邱芊綠，歷經車禍重傷仍堅持完成畢製秀，展現不屈生命力。（記者林東良翻攝，下同）

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