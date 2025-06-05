軍旅轉身玩光影！　崑大李旻真用燈光說故事翻轉人生劇本

▲崑大視訊系畢業生李旻真於畢業製作《當雲是火做的》擔任燈光師，以光影鋪陳情緒，成功在國際影展嶄露頭角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「曾以為人生只能照本宣科，沒想到燈光能幫我改寫劇本。」崑山科技大學視訊傳播設計系畢業生李旻真，從電機科背景、四年志願役士官身分，一路走進影視創作世界，在學期間深耕攝影與燈光技術，憑藉實務經驗與競賽佳績，不僅在畢製作品中大放異彩，也成功錄取影像工作室正職，為自己點亮一條截然不同的未來之路。

李旻真比同屆學生年長5歲，過去就讀曾文農工電機科，高中熱愛製作專題，卻對升學興趣缺缺，決定先服志願役探索人生方向。服役期間晉升士官並完成存款目標後，決心轉向熱愛的電影領域，選擇跨域就讀崑大視訊系，從零開始學習影像製作。

在學四年間，他積極投入競賽與拍片現場，從志工教學拍片到畢製作品執行，逐步累積影像語言的實戰力。一年級時參與「劇在藝起拍片競賽營」，帶領北港小學生體驗拍片過程，團隊拍攝的《夢DREAMING》獲得四項國際影展入圍，更勇奪國際拍片運動競賽創意風格獎。二年級後，他參與《攫木SUMANAI》拍攝，從臨演一路升級為攝影助理，該片不僅入圍多項國內影展，更榮獲加拿大蒙特婁國際短片影展「最佳學生電影」殊榮。

除了攝影專業，李旻真更對燈光技術情有獨鍾，從大二開始擔任廖本榕教授的燈光小老師，暑期進入貞寶影業實習，三年級時陸續參與多部聯合製作片，為影像質感打下穩健基礎。他在畢業製作《當雲是火做的》中擔任燈光師，該片勇奪第20屆螺絲起子影展影視類特別獎，並入圍放視大賞，技術與美感兼具的表現獲得肯定。

「一開始常太在意邏輯與規則，拍片後學會傾聽、理解他人觀點，合作才順利。」李旻真坦言，從軍旅文化轉進創作場域，最大的轉變是學會放下框架，與人溝通、與影像對話。他也感謝繫上提供豐富燈光設備與實拍課程，讓他能在大學階段打下厚實基礎。

針對學弟妹，李旻真建議：「燈光前置很關鍵，要好好與導演與攝影討論想法、做足筆記，設備要熟、問題要問，技術跟經驗都不會白費。」目前他已錄取影像製作工作室正職，未來將持續累積實戰經驗，把光影當作筆，把生活拍成劇。