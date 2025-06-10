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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評藍營死亡連署造成罷綠大敗　黃暐瀚：不認錯怎麼找回支持者熱情

▲ 發起罷免民進黨立委吳思瑤的民間團體「地動刪瑤」召集人賴苡任與備補領銜人詹嘉文、台北市議員林杏兒、台北市議員侯漢廷等人在台北市選委會前宣布送件失敗。（圖／記者李毓康攝）

▲發起罷免民進黨立委吳思瑤的民間團體「地動刪瑤」宣布送件失敗。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免烽火連天，目前藍綠罷免案差距仍為31比0，15件罷免綠委案更有11件已經宣告失敗。對此，媒體人黃暐瀚今（10日）認為，這結果跌破很多藍營KOL（意見領袖）的眼鏡，如果罷綠委失敗，是因為選民「沒熱情」？那失去熱情與「大量死亡連署、偽造文書」有沒有關聯？但「不認錯、不道歉」，怎麼找回支持者的熱情？他強調，依照目前民調投票率，不管是「害怕」還是「沒熱情」，對藍營來說，都不是好消息。

黃暐瀚表示，大罷免目前 31：0，跌破很多藍營KOL的眼鏡。幾個月前，許多藍營意見領袖的主流論述都還在講「藍營只有葉元之危險，綠營可能要被罷掉五個，甚至七個」，沒想到二階過後，罷綠卻是「一席難求」。

黃暐瀚表示，於是「辦藍不辦綠」、「政治打壓」變成目前藍營的主要論述，強調都是因為綠營司法迫害，全台收押，所以藍營選民「會怕」，不敢出門連署。

黃暐瀚質疑，但如果藍營選民真的會怕（連署書會交給中選會），那最後投票資料也是由中選會統計，會不會「連投票都怕」？

黃暐瀚認為，如果罷綠委紛紛失敗，是因為藍營選民「沒熱情」？那失去熱情，甚至失去對藍營的認同與榮譽感的原因，與「大量死亡連署、抄寫名冊、偽造文書」有沒有關聯？如果有關，但藍營卻不面對，不翻頁，甚至「不認錯、不道歉」，怎麼找回支持者的信心與熱情？

接著，黃暐瀚指出，幾週前台灣民意基金會的民調，早就已經揭露了這樣的狀況，「民進黨支持者，八成二可能去投；國民黨支持者，五成五可能去投票」。投票率預估「台北市六成八，新北市五成九，桃園市六成三，台中市六成，台南市五成七，高雄市六成二，其他16 縣市平均六成一」。

最後，黃暐瀚強調，六成以上的投票率，代表要投出跨過25%的罷免門檻，一點不難，關鍵還在「不同意罷免票」能開出多少？不管是「害怕」還是「沒熱情」，對藍營立委來說，都不是好消息。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

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