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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批吳靜怡哭哭啼啼演爛戲　溫朗東質疑踢館送頭為「助蔡壁如反罷」

▲參加徐巧芯說明會遭批評，吳靜怡淚崩透露心聲。（圖／翻攝自YouTube／前進新台灣）

▲參加徐巧芯說明會遭批評，吳靜怡淚崩透露心聲。（圖／翻攝自YouTube／前進新台灣）

記者郭運興／台北報導

政治評論員吳靜怡7日參加國民黨立委徐巧芯的反罷活動，遭到全場圍剿。吳靜怡則在節目淚崩透露心聲，表示自己是里民，只是去聽說明會，連她都被設局，未來全台灣都會被設局。對此，媒體人溫朗東批評，真有反省就誠心道歉，而不是哭哭啼啼演一場爛戲。他也質疑，前民眾黨立委蔡壁如跟吳靜怡是患難與共好友，吳靜怡到徐巧芯場子送頭，如果罷免失敗，蔡壁如就立下藍營大戰功，到時候會感謝誰？誰又正在回報蔡壁如？

溫朗東先是發文表示，真的有反省就誠心道歉，沉潛一個禮拜，讓議題冷卻，也讓自己放個假，想想能夠為台灣做甚麼，而不是節目上滿，哭哭啼啼，為了延續流量，演一場又一場的爛戲鬧劇，騙善良的本土派。多少人的努力因為自私而白費了，順風局硬生生被一人拉成平局，真的不懂是哭個屁？

接著，溫朗東再度發文質疑，整理資料後，事情的嚴重層級迅速提高。民眾黨主席慘敗的蔡壁如，已經失去柯粉信任，距離退出政壇只差一步，藍營要籌組反罷團，卻不是找黃國昌，而是找蔡壁如。

溫朗東指出，蔡壁如跟吳靜怡是患難與共的好朋友，吳靜怡又到徐巧芯場子送頭，蔡壁如不僅在現場。事後，徐巧芯感謝與會嘉賓，把蔡壁如寫在第一個。

溫朗東認為，如果罷免徐巧芯失敗，蔡壁如身為反罷免的總團長，就立下了藍營大戰功。可以揮別被黃國昌在黨主席一役擊敗的陰霾，取得藍營信任。蔡壁如到時候會感謝誰？誰又正在回報蔡壁如？

溫朗東也補充對吳靜怡踢館的看法，如果要去徐巧芯主場，應該要準備強而有力的爆料，讓徐當下措手不及。踢館也不是找知名設計師剪頭髮，不用事先預約，突襲就好，如果預告要去，至少要準備一個強而有力的主攻點，而不是東拉西扯。

溫朗東說，以自己對吳靜怡一年來的觀察，吳可能不是辯論高手，但也不至於表現成這樣。而徐巧芯明顯有備而來，問國防講加薪，問品德扯綠營人士，她的老公劉彥澧應該有幫忙準備好辯論攻防表。

溫朗東直言，但吳靜怡就算真的昏頭了，去完了也應該要知道鬧出大事，應該真心反省而不是編一套「我只是里民」「可以罵我但更要支持大罷免」的話術。

最後，溫朗東再度提到，徐巧芯說明會挑選的來賓歷史哥跟侯漢廷都是打泥巴戰的高手，但蔡壁如戰力很弱，除非是中間人，不然無法解釋為何當時在現場。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

►踢館徐巧芯挨轟！吳靜怡淚崩曝心聲　「自己只是里民、遭到設局」

▼溫朗東。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼溫朗東。（圖／記者劉昌松攝）

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