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同學嗆三字經！女兒遭霸凌哭「我是不是該消失」　校方態度媽心寒

▲▼國小教室（示意圖／取自Pixabay）

▲女兒遭同學霸凌。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

作家「焦糖綠玫瑰」日前發文透露，女兒班上的同學因為發生爭執，而將漂白水甩到女兒的褲子上，不料，她從老師那邊得知此事後，同學不但沒有道歉，還每天找女兒吵架，更說「我爸說你妄想症」。事後女兒痛哭，問說「媽，我是不是該消失在這個世界？」讓她認為，如果她也不出面處理的話，受傷的就不只是女兒一個人了。

「焦糖綠玫瑰」日前在臉書上發文透露，女兒班上有同學起爭執，將沾有漂白水的拖把互甩，進而波及到女兒的褲子，導致上面有褪色的斑點。她強調，這件事情是老師主動告知，要她拍照留存並求償，「並非我主動要求賠償」，然而當事的Z同學非但沒歉意，還惱羞成怒，對女兒冷嘲熱諷、公開罵三字經。

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「焦糖綠玫瑰」說，女兒的班上，有個會霸凌同學的「大姐頭角色」，過去就曾因為討厭S同學，而組織霸凌群、製作咒罵影片等，讓S同學決定轉學。這段時間，女兒發現大姐頭也開始討厭她、站在Z同學那邊，大姐頭說「我討厭她的原因就是她什麼小事都跟她媽媽講，不要碰她的東西，因為如果碰了壞掉的話，她什麼都要叫人家賠」，甚至鼓吹其他人不要跟女兒來往。

▲教室,校園,學生,課桌椅,黑板。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「焦糖綠玫瑰」說，誇張的不只如此，事發過後，Z同學依然沒有悔意，除了找女兒吵架，還說「要告就去告」、「我爸說你妄想症」。而導師的處理方式，則是大事化小、提油救火，「甚至讓我有種感覺，好像是我來找事的」。

之後母女倆討論後，決定提告。「焦糖綠玫瑰」表示，她一向以苦中作樂的方式引導孩子，「面對艱難要樂觀，面對痛苦要釋懷」，因此很多煩心事都不會讓女兒記在心上太久，同時非常珍惜生命，然而自從霸凌事件發生，女兒居然痛哭著問她，「媽，我是不是該消失在這個世界？為什麼明明被欺負的是我，大家卻都怪我？」

「焦糖綠玫瑰」也無奈表示，老師在對談中，會莫名導向兩人都有錯，但「我想問老師，原先只是不小心潑到褲子，是Z同學惱羞加罵髒話才讓事情擴大，為何我女兒被罵髒話還要假意和解？我女兒何錯之有？」作為母親，她也擔心提告會讓女兒在班上被孤立，但女兒卻勇敢的說，「媽，不告的話，他們會更欺負我，你快點帶我去報案」。

▲▼教室,作弊（圖／取自Pixabay）

「焦糖綠玫瑰」認為，以之前S同學的狀況來看，不主動追究，確實只會讓霸凌情形更嚴重，「碰到霸凌，家長必須硬起來！」如果自己的小孩都被欺負了，難道還要講求溫良恭儉讓嗎？

「焦糖綠玫瑰」也說，女兒起初並沒有將同學間的對話錄起來，是後來被霸凌，才會錄音自保，然而，學校現在在意的卻是「不能用手錶錄音」，讓她實在不解，「不去討伐始作俑者，這個節骨眼發單子通知不可以用手錶錄音是什麼意思？針對我們嗎？」她也強調，自己會發布文章，是因為學校消極處理，「我目前還沒有指名道姓說是哪個學校，希望不要有啥學校啦啦隊逼我公布是哪間」。

本文經「焦糖綠玫瑰」授權引用

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