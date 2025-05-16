開告罷團遭批「邱後算帳」　邱鎮軍：你可以霸凌我們不能反制？

▲國民黨立委邱鎮軍 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

發起罷免苗栗縣立委陳超明和邱鎮軍的公民團體12日宣布，罷免第二階段送案失敗，隨後邱鎮軍則開始對罷團以妨害名譽為由提起告訴，遭綠營批是「邱後算帳」。對此，邱鎮軍表示，「你們可以在大街小巷霸凌我們，那我們對什麼不能有些反應動作？」，台灣社會謠言滿天飛，為了以正視聽，必須對造謠者提出告訴。

邱鎮軍今（16日）受訪表示，在二階罷免連署期間，他看到很多罷團體在苗栗街上散播謠言、不實言論，當時他們沒有空，只有蒐證，所以不管二階有無通過，還是會提告這些造謠者，並不是針對任何一個團體。

邱鎮軍說，他認為台灣社會目前謠言滿天飛，在這氛圍下民眾搞不清楚真假，所以他為了以正視聽，讓社會回歸正常運作，必須對造謠者提出告訴，「我未必是要告他什麼，我只是要證明一件事，你們這樣子是錯的，不要把這種風氣帶到社會上」。

對於被批評「邱後算帳」，邱鎮軍表示，你們可以在大街小巷霸凌他們這些立委，他們為什麼不能採取法律動作？這是公民基本權利，不過他尊重罷團公民權利，台灣是法治社會，希望大家不要逾越法律這條線。

至於是否認同苗栗縣長鍾東錦喊話停止苗栗罷免民進黨議員的行動，邱鎮軍說，這部分還是要尊重罷免團體，這幾天有做一些溝通，有些地方還蠻順利，有些地方則確實對一些這種言論比較激進，當然還是努力溝通，只是最後還是要尊重罷團的決定。

