獨／新北某國小爆長期霸凌！大姐大帶頭羞辱毆打　父竟喊：她討厭胖子

▲汐止11歲男童遭同班女同學帶頭霸凌到醫院驗傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市汐止區某國小驚傳長期校園霸凌事件！一名11歲男童的家長指控，同班女同學自五年級上學期起，持續以言語辱罵其子。霸凌行為不僅止言語，更在六年級變本加厲，出現「婊子」、「變態」等更具攻擊性的字眼並動手毆打，又聯合其他同學排擠男童。更離譜的是，被害家長在向霸凌者家長反映後，對方竟稱「女兒本來就討厭胖子」。目前男童家長已經申訴完成，新北市教育局也介入調查。

根據被害童的媽媽指控，女同學對其子的言語霸凌已持續近2年。從2023年五年級上學期開始，兒子就遭受「冷凍豬油」、「廚餘長」、「死胖子」等帶有身材歧視的侮辱性稱謂。到了五年級下學期，女童的言詞更加惡劣，出現「狗東西」、「畜牲」、「吃屎」、「媽寶男」等不堪入耳的字眼。進入六年級後，言語霸凌依舊未停歇，甚至變本加厲，新增了「婊子」、「變態」、「髒東西」、「白痴」、「看三小」等更具攻擊性的字眼。

除了言語霸凌，媽媽更指出，自2024年5、6月期間，女同學開始教唆班上其他同學不要與兒子玩耍，企圖孤立排擠他，並持續以「死胖子」等語進行外貌羞辱。言語霸凌後，6月21日，被害童的媽媽曾當面向班級導師及女同學的父親告知其女兒的霸凌行為，然而，女童父親的回應竟是「我女兒本來就討厭胖子，回家會再跟她溝通」，態度令人難以置信。

更離譜的是，今年（2025）4月22日，女同學更與其他同學拿水壺互潑時，見被害童經過，竟持拖把毆打被害童的右肩及右上臂，造成其肩部瘀血；另一名男同學甚至踢被害童的大腿及小腿，造成淤血受傷，目前已到汐止國泰醫院驗傷完成。兒子一連串被欺負、羞辱，讓媽媽相當痛心跟不捨。

針對此霸凌指控，新北市教育局回應表示，校方知悉後已立即介入處理並完成通報，同時啟動輔導機制與家長進行溝通，以確保相關學生的身心支持。學校方面則表示，已於4月24日及25日分別接獲針對該生疑似遭受言語及肢體霸凌的兩起事件檢舉，目前已正式受理，後續將依《校園霸凌防制準則》進行資料蒐集與事實認定，調查結果將以書面方式通知當事學生家長。

▼醫院驗傷開出診斷證明 。（圖／記者陳以昇翻攝）