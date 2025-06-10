運將外遇正妹OL！定位停在摩鐵「不動了」露餡　正宮獲賠30萬

▲計程車司機和OL小三到摩鐵激戰被抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓計程車司機載到在生技公司上班的張姓OL，兩人相談甚歡，經過多次溫馨接送後，兩人愈走愈近發展成婚外情，兩人第一次到摩鐵激戰時，正宮透過人夫手機上的定位裝置，得知人夫的位置，追問後才得知姦情，氣得提告求償100萬，法院審理後，判人夫和OL小三應賠償30萬元。

判決指出，正宮和吳姓人夫是在2017年結婚，人夫是yoxi計程車司機，在生技公司上班的張女因搭車認識吳男，後來又多次搭他的車上班而熟識，兩人愈走愈近，進而發展出婚外情。

過沒多久，正宮發現老公行蹤詭異，經常載張女上班，下班也經常聯絡不到人，2022年8月間，正宮透過人夫手機的定位裝置，發現人夫竟在高雄市某知名Motel停留許久，正宮傳訊息、打電話給人夫，人夫也都沒接電話也沒回訊息，事後追問，人夫則辯稱是定位跑了，他只是在摩鐵附近，但這已經讓正宮起了疑心。

正宮後來仔細蒐證，拍到人夫不但送張女上班，兩人還會在停車場約會，於是選擇和人夫攤牌，追問他和張姓OL的關係，人夫才坦承婚外情，正宮於是決定對兩人提告，求償100萬元。

法院審理時，張姓OL辯稱，當初是因為吳姓人夫表示直接向他叫車可以有優惠，兩人才交換聯絡方式，也才經常搭他的車上下班，而她因為有抽菸之習慣，所以每次搭吳男的車抵達目的地後，會坐在副駕駛座抽完菸再離開，兩人並沒有姦情。

但法官根據吳姓人夫的供詞及正宮和張姓OL的對話，認定人夫和OL有發生過性行為，已侵害正宮的配偶權，因此判兩人應賠償正宮30萬元，全案可上訴。