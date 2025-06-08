台中男結婚3年「二度遭偷家」！嬌妻跟同事親熱…他抓包崩潰了

▲一名男子結婚3年，遭到同事二度偷家。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿蒙（化名）與嬌妻小蜜（化名）2022年間結婚，2人婚後育有一子。沒想到阿蒙在外辛勤賺錢，同事阿虎（化名）卻趁機與小蜜發展出婚外情，數度做出親密舉動，氣得阿蒙一狀告上法院。台中地院審理後，判阿虎須賠12萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿蒙與小蜜2022年5月20日結婚，2人婚後育有一子。不過2人的婚姻關係並沒有維持太久，2025年2月底就已協議離婚。

在婚姻存續期間，阿蒙的同事阿虎明知2人是彼此的配偶，卻仍與小蜜發展出不可告人的關係，自2024年底開始跟小蜜交往，2025年初更是2度發生親吻、擁抱等親密行為，最終被阿蒙抓個正著。

▲一名男子結婚3年，遭到同事二度偷家。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



阿蒙得知被戴綠帽，氣得將阿虎告上法院。對於自己的行為，阿虎沒有過多辯解，坦言與有夫之婦產生情愫，且已經主動從公司離職。

阿虎表示，目前他開計程車維生，雖然覺得對不起阿蒙，但阿蒙的求償金額實在太高，希望能夠駁回。

台中地院審理雙方的學歷、收入及每月薪資所得等情況後，認為阿蒙所受精神上的損害，應以12萬元為適當，超出的部分無理由、應予駁回。台中地院法最最終判阿虎須賠12萬元，全案仍可上訴。