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亡夫出軌女下屬「當女王嘎嘎100次」！正宮見鹹濕賭約崩潰

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名女子整理亡夫的遺物，意外發現亡夫與女下屬有染。（示意圖／自免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名女子阿嬌（化名）與丈夫結婚多年，2024年丈夫去世以後，她在整理遺物時，意外發現丈夫與女下屬出軌多年，通話紀錄中充滿鹹濕訊息，氣得她告上法院。新北地院審理後，判女下屬小夏（化名）須賠10萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿嬌與丈夫結婚超過20年，夫妻倆育有2名子女，丈夫2024年8月罹癌住院後，阿嬌在身旁不離不棄地照顧，直到丈夫同年9月身亡。

沒想到，阿嬌後續整理遺物時，意外發現在外開公司、打拼事業的丈夫，竟與公司職員小夏有婚外情。阿嬌查看丈夫常用的通訊軟體，發現丈夫與小夏的對話相當煽情、露骨，不但以「嘎嘎」來代稱色情之事，雙方更是做了賭約，只要瘦身有成，就能夠「當女王嘎嘎100次」，或是「當色國王一年」。

▲桃園市李姓男子3年前與已婚婦人發生婚外情，人妻交往未滿3月即求去，李男竟將2人性愛影片與照片傳給人妻友人甚至大學學弟挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲一名女子整理亡夫的遺物，意外發現亡夫與女下屬有染。（示意圖／自免費圖庫Pixabay）

除了瘦身賭約以外，2人還有將其他事拿來打賭，包含將生殖器當成玩具，讓對方玩弄，以及輸家在逛街或騎車時，要露出私密衣物等，尺度相當大。

阿嬌對此感到十分崩潰，一狀將小夏告上法院，求償60萬元。對此，小夏則辯稱，自從阿嬌的丈夫當上公司負責人，就屢次倚仗主管的地位，對她進行高壓管理，並且還要求「開放式關係」，進行若有似無的追求、騷擾。

小夏指稱，她是公司的小股東，因此擔任受雇人員，並非實際的經營者，為了避免職場關係惡化、工作權益受損，所以選擇隱忍不語，並且表面上敷衍應對，才能維持職場和諧。至於「當女王嘎嘎100次」、「可以當瑟國王」等語句，是為了息事寧人，才配合阿嬌的丈夫，在記事本寫下這些話，2人實質上並無關係。

不過，新北地院法官審理後認為，小夏與阿嬌丈夫之間的對話，已經超出了一般朋友、同事，或是雇主與部屬之間的關係，且2人的整體語意、貼圖及互動模式，都十分親密、曖昧，因此法官不採信小夏的說法，認定小夏有跟阿嬌丈夫有不正常的親密交往。

法官衡量雙方的家庭、經濟情況以後，認為10萬元精神撫慰金應予准許，超出的部分為無理由，應予駁回，最終判小夏須賠10萬元，全案仍可上訴。

 
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