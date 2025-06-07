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二寶媽嗆丈夫「廢物」！約同事進摩鐵泡澡：今天一直高潮

▲桃園市袁姓男子去年在網路遊戲上認識13歲少女，約少女在社區幽會，短短1個月就發生3次性行為，少女父親察覺後提告且拒絕和解。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲一名二寶媽偷吃同事，向同事嬌喊「一直高潮」。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名男子阿強（化名）與愛妻小詹（化名）結婚多年，婚後育有2名子女，生活相當甜蜜。怎料後來阿強發現小詹行蹤詭異，經過調查以後，才知道小詹與同事阿司（化名）發生婚外情，2人更嘲笑阿強是「廢物」，還一起想辦法騙阿強，氣得他告上法院。新北地院審理後，判阿司須賠50萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿強與小詹2016年間結婚，2人婚後育有2名子女，一家人的生活甜蜜、和樂又美滿。怎料2022年6月間，阿強發現小詹行蹤詭異，在IG發布的打卡貼文中，突然多了一句「還有XX司機」等話語，讓他不禁心生疑竇。

雖然小詹對此解釋，僅是同事陪同出遊，不過同年12月底時，阿強意外發現了小詹與阿司的對話紀錄，頓時感到五雷轟頂。原先以為將事情說開，小詹會有所收斂，怎料2023年4月間，阿強發現自己的車輛被裝了定位裝置，循線經過追查，才知道是阿司與小詹在他的車上裝設的，藉此來躲避他的視線，偷偷藏起來幽會。

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲一名二寶媽偷吃同事，向同事嬌喊「一直高潮」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

種種打擊之下，阿強最終情緒失控，逕直衝向小詹、阿司任職的公司理論。不過因為阿司態度囂張，阿強實在忍受不住，出手痛毆對方，雙方因此鬧上警局，阿強也將阿司告上法院。

阿強同時也出示了對話紀錄，發出2人探討「你進來時我有發熱喔」、「我也很喜歡跟你泡澡」、「我是在發熱時進去的」、「今天幾乎都一直高潮」、「前面一直不停的小高潮」、「有時會想起第一次去XX（汽車旅館名稱）」、「那天捏捏還好吧」等話語。

此外，小詹與阿司的對話當中，將阿強形容為「廢物」，並且還一起探討如何假造班表來欺騙阿強，以換取更多的幽會時間。新北地院法官經過審理，最終採信了阿強的說法，判阿司須賠50萬元，全案仍可上訴。

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