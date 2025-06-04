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社會 社會焦點 保障人權

人妻回台北娘家！尪「帶女兒找小三」　在她面前發生性關係

▲桃園市張姓男子於2022年間與女性友人相約飲酒，卻趁機在其飲品內摻入苯二氮平等鎮定藥劑，並趁女子昏迷入睡後指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子回北部看診、居住在娘家，丈夫卻帶著女兒去小三家，甚至在女兒面前跟小三發生關係。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

彰化一名女子小花（化名）控訴丈夫阿勇（化名）與第三者小美（化名），疑似在她回北部娘家期間，多次帶女兒至第三者住所過夜，且雙方還在女兒面前親熱，氣得求償新台幣70萬元。法院審理認定，雖確認雙方關係不尋常，但因配偶權非法律上明確保障權利，且雙方已協議離婚，遂駁回原告請求，訴訟費由原告負擔。

根據判決書內容，小花與阿勇2018年結婚，婚後育有一女，一家人同住阿勇的彰化住處。豈料小花2024年間獨自回台北就醫，並且在新北的娘家居住時，女兒卻突然透露，父親多次帶她去小美家，甚至在她面前脫光親吻、發生性行為。

小花事後調閱家中一樓監視器影像，錄得阿勇帶女兒出入小美住所的確切時間與過夜事實，且監視畫面顯示，小美曾半夜乘計程車到阿勇家過夜。小花氣得提出告訴，並提交阿勇、小美在社群軟體上的曖昧訊息、影片，作為丈夫出軌的證據。

▲領有身障手冊的桃園市曾姓八旬老翁，去年12月與今年1月遭指控兩度趁居家女服務員照護時觸摸左大腿、襲胸等性騷擾得逞，桃園地院今天判決出爐。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲女子回北部看診、居住在娘家，丈夫卻帶著女兒去小三家，甚至在女兒面前跟小三發生關係。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

小花主張，阿勇與小美違反夫妻誠實義務，嚴重破壞婚姻共同生活安全與幸福，造成她精神上重大痛苦，依民法相關規定請求損害賠償70萬元。她強調監視器為自家店面裝設，拍攝公開區域，並非針孔偷拍，畫面與照片皆能證實雙方身分及行徑。

被告阿勇則反駁，配偶權並非法律保障的權利，婚姻內的「圓滿幸福」屬抽象概念，且雙方於事發前已協議離婚，主張原告請求無理由。小美亦否認不法侵害，稱雙方互動屬私人交往範疇。

法院審理後認為，雖然被告二人存在超越普通朋友的曖昧與親密互動，但5歲女孩的證詞，可能有受到誘導之餘，且雙方已達離婚共識，加上小花所提出的監視器畫面並非連續，難以排除變造可能，就算證據為真，也無法推導出阿勇帶女兒外出，是到小美家過夜、發生性行為。最終裁定駁回原告的求償請求，全案仍可上訴。

 
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