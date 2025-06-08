英籍副機師偷吃小三！正宮在家顧兒怒告　雙方驚人收入曝光

▲英籍副機師出軌小 三，正宮怒告。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名外國在台辦事處事務官才和英籍副機師丈夫領養小孩2年，就發現副機師出軌小三，兩人不僅親密同遊香港、菲律賓，還大方拍下摟抱、接吻的照片，讓事務官看了大受打擊，提告對兩人求償400萬元。台北地院審理，法官審酌事務官年收400萬、副機師年收800萬，小三為行銷公司人員等情，判副機師和小三要連帶賠償30萬。可上訴。

正宮表示，她和副機師丈夫結縭10多年，原本久居國外，直到收養1個特殊兒，才於2022年3月回台居住，但副機師卻從2023年8月開始回家次數變少、工作時數越來越長，但薪水卻沒有相對變多，讓她覺得相當奇怪。同年12月，她又發現丈夫出軌小三，兩人在國內外旅遊，還拍下摟抱、接吻的照片留念，讓她看了大受打擊，認為她的婚姻圓滿被破壞，名譽也遭影響，丈夫更逃避負擔家庭費用，導致房貸沒有按期清償，讓她身心嚴重煎熬，痛苦不堪，提告對丈夫和小三連帶求償400萬元。

全案審理時，副機師沒有出庭。小三則辯稱，現在人際關係已不再局限於夫妻關係，她和丈夫麥可(化名)也是開放式關係，彼此不干涉交友狀況。她因玩交友軟體時認識副機師，兩人雖有交往、出遊，但副機師從沒說他已婚，而且副機師在航空公司擔任機師，本來就在世界各地旅遊和工作，她並不知道副機師有家庭，知道後就跟他斷聯了，她也是被騙的。

法官認為，正宮一發現副機師出軌小三，就陸續打電話給小三的弟弟、朋友和丈夫麥可， 要他們轉告小三不要破壞別人家庭，然而小三直到2024年5月挨告，在審理期間仍繼續和副機師往來，兩人已侵害配偶權，審酌正宮原為外商公司總經理，現為某國在台辦事處資深經濟事務官，年收入約400萬元，小三為行銷公司人員，副機師年收約800萬元，判副機師和小三要連帶賠30萬元。可上訴。