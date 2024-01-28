露營連2晚激情啪啪「叫床聲勾人性慾」！她半夜被吵醒：感覺爽翻天

▲隔壁帳夜晚超嗨。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少年輕男女為了尋求刺激，會直接在戶外野戰，不過若吵到其他人可就不好了，一名網友表示，該營區只有2帳，一到晚上就可以聽到響徹雲霄的叫床聲，連續兩天的激情聲，讓他受不了制止對方小聲一點，因為現場有2個未成年小孩，第三天晚上對方居然轉移陣地，聲音仍非常清楚，「感覺她爽翻天了」。

有網友在臉書「露營公社」發文，可以理解人都有七情六慾，但如果影響到別人就不好了，可能因為該營區只有2帳，因此對方毫無避諱，2人啪啪的叫床聲響徹雲霄，由於有2個未成年的小孩在現場，讓他受不了出面制止；第一天晚上他提醒「小姐可以小聲一點嗎？」第二天凌晨又提醒「小姐你會不會太誇張」。

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第二天傍晚，他直接明講「叫床聲可不可以控制一下，不要這麼大聲」，結果對方直接轉移陣地，但他仍被聲音吵醒，「卻找不到位置可以出聲制止」。原PO坦言，其實女生的聲音蠻好聽的，「不同於A片，很勾人性慾，感覺得出來她爽翻天了呢」。

▲原PO形容叫聲「勾人性慾」。（圖／記者施怡妏攝）



他透露，這組露友很常露營，之前也有不少人反應過，「所以他們還算是有名，只要預約碧山露營場的南區營位，應該都有機會碰到」。

貼文一出，掀起網友討論，「天氣太冷忘了帶保暖的裝備，所以只好『用愛發熱』」、「第三天晚上，聲音來自四面八方」、「有沒有考慮跟她拚」、「厲害的，我超過200露了從沒碰過」、「為什麼別人露營比較好玩」、「我會叫比他更大聲」、「我今年跨年夜也遇到一次，大半夜在那邊叫得不要不要的，就順手也幫他們錄聲音檔」、「兩岸猿聲啼不住」、「以後要揪啊，一大群人去他帳外搖滾區拉著椅子坐在那邊聽」。