中壢自小客窄巷會車不肯讓！2車「互瞪3小時」　整條路快瘋了

▲桃園市中壢區長春路261巷5日下午發生2車會車僵持互不相讓畫面。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

記者沈繼昌／桃園報導

真實版「黑羊白羊過橋」童話故事在中壢上演！桃園市中壢警分局5日晚間接獲報案指稱，長春路261巷口處發生行車糾紛，員警到場處理時發現，因巷弄狹窄，2輛轎車會車時互不相讓彼此僵持，據稱已從下午僵持到晚間至少僵持3小時之久，員警到場後迅速協調雙方各退一步駛離，現場交通終於恢復順暢，2駕駛事後也未出現爭執。

▲桃園市中壢區長春路261巷5日下午發生2車會車僵持從下午至晚間。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

這起真實版「黑羊白羊過橋」發生地點位於中壢區長春路261巷，網友在臉書《社會事新聞影音》上傳一段影片，指稱2車在巷弄會車互不相讓，從下午僵持到晚上，直到警方到場，引發網友熱烈討論。

▲桃園市中壢區長春路261巷5日下午發生2車會車僵持互不相讓，員警到場協調化解。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

中壢警分局文化派出所據報後立即派員到場處理，發現因巷弄狹窄，2輛自小客車會車時互不相讓僵持不下，員警到場後迅速協調指揮雙方各退一步駛離巷口處，隨即各自離開，現場交通恢復順暢，雙方駕駛事後也未有爭執。

▲中壢警分局文化派出所所長賴柏仁說明2車會車僵持，經員警到場順利化解。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局呼籲，行經巷弄或狹窄路段時，應保持耐心，應相互禮讓對向來車，避免因爭道引發糾紛，以維護行車安全與交通秩序。