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社會 社會焦點 保障人權

「恐怖計程車」疑換牌惹怒新竹人！警方無奈：沒到拔牌要件

▲▼ 新竹恐怖計程車 。（圖／翻攝臉書）

▲新竹網友互相提醒，避免坐到「恐怖計程車」。（圖／翻攝臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一輛計程車遭多名網友控訴繞路、不讓乘客下車等惡行，不僅上網曝光其惡行，提醒避免坐上車，還封他為「恐怖計程車」，近日又有網友發現，這輛「恐怖計程車」疑似更換車牌重新上路，再次引起網友奔相走告。

這輛遭網友封為「恐怖計程車」的駕駛遭多名網友上網控訴，刻意偏離路徑、緩慢行駛於小巷、逆著乘客指示行駛，甚至最後乘客要下車的時候還遭到無視，氣得一名乘客向警局提告妨害自由。

其他網友也表示，這輛「恐怖計程車」是在桃園靠行的小黃，經常於巨城、竹北高鐵、新竹火車站等處排班；不知是否網友號召拒坐奏效，這輛「恐怖計程車」近期又被網友發現疑似換了車牌。

▲▼ 新竹恐怖計程車復出。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

▲網友上網提醒，司機疑似換了車牌。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

根據道路交通管理處罰條例37條，曾犯故意殺人、故意重傷、搶劫、搶奪、強盜、恐嚇取財、擄人勒索經判決確定，或曾依流氓條例裁定應為交付感訓確定者，或涉及兒童及青少年性交易防制法、兒童及青少年性剝削條例、槍砲彈藥刀械管制法、走私條例、組織犯罪條例、毒品危害防制條例等罪，不得辦理計程車駕駛人執業登記。

據悉，該輛計程車屬於登記桃園市車行，營業區域為新北市、臺北市、新竹縣、新竹市、基隆市，依現行法條中，駕駛的行為程度仍不足以構成拔牌要件，因此警方也無法源依據禁止計程車排班，對於這種智慧型犯眾怒駕駛，警方也感到非常頭痛。

▲▼ 新竹恐怖計程車復出。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

▲▼「恐怖計程車」在社群引起討論。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

▲▼ 新竹恐怖計程車復出。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

新竹市警方證實有極少數個案除了上網曝光惡行外，還前往警局提告，本案也已進入司法程序中，不過即使乘客控告強制罪的罪名最後成立，也仍不足以達到拔牌要件。

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