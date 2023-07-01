剛上市！桃園拉拉山水蜜桃快閃展售　今、明中壢SOGO開賣

▲復興區農會致贈水蜜桃給中壢SOGO，感謝提供黃金地段助果農銷售水蜜桃。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園拉拉出水蜜桃已進入產季！市府農業局今、明兩天於中壢區SOGO百貨一樓廣場，舉辦拉拉山水蜜桃快閃展售活動，讓市民朋友不用上拉拉山，也能品嚐頂級桃香美味！農業局長陳冠義說，7月8日(六)在復興區上巴陵停車場還有「水蜜桃公主決賽暨水蜜桃之夜」系列活動，歡迎民眾上山見證水蜜桃公主的誕生！

陳冠義表示，台灣水蜜桃領導品牌「拉拉山水蜜桃」已進入產季，其撲鼻香氣、果肉細緻、多汁欲滴，掛保證的香甜滋味，立刻成為各大通路爭相邀約上架販售的熱門商品。由於去年在SOGO百貨中壢店推出水蜜桃快閃展售，原本是在下午2點開賣，1點即有民眾來排隊，2點半即全部銷售一空！

因此，市府再度與SOGO百貨中壢店合作，於7月1、 2日下午2時至5時舉辦展售活動，讓愛桃民眾可以買到從產地直送的正宗拉拉山水蜜桃，如不方便至實體展售活動購買的消費者，歡迎透過桃園市復興區農會網路訂購，單筆購買12盒10粒裝之水蜜桃可享免運優惠、12粒裝的水蜜桃買11再送1盒，每盒皆由農會把關進行甜度測試。

另外，除了SOGO百貨中壢店的展售活動， 7月8日（六）在復興區上巴陵停車場有「水蜜桃公主決賽暨水蜜桃之夜」系列活動，歡迎上山見證水蜜桃公主的誕生！